Le nouveau collège Clermont de Pau ne sera pas prêt pour Pâques

Encore une fois la fin du chantier du nouveau collège Clermont de Pau est reportée. Le département espérait une ouverture à la rentrée des vacances de Pâques, ce sera finalement en septembre.

Les plus de 500 élèves du collège Clermont de Pau vont rester quelques mois de plus dans les préfabriqués. La livraison du chantier est une nouvelle fois reportée, le désamiantage n'est pas tout à fait terminé explique le Conseil départemental.

Rentrée en septembre

On s'en doutait cette fois c'est officiel, le nouveau collège Clermont de Pau n'ouvrira ses portes qu'à la rentrée de septembre "nous aurions pu tenir le délais de la rentrée scolaire de Pâques donc en avril mais pour que nos enfants puissent rentrer dans des conditions d'accueil maximales nous préférons reporter notre rentrée à septembre" explique Denise Saint-Pé vice-présidente du Conseil départemental en charge de l'éducation. De fait, les 28 classes du collège vont rester deux mois de plus dans les Algeco "deux mois de plus qu'est-ce que c'est ?"' répond Denise Saint-Pé quand on lui demande si préjudice il y aura pour les élèves et enseignants.

En tout, et si le délais du mois de septembre est tenu, le chantier aura pris un an de retard. À la fin du mois de février dernier il a été totalement interrompu à cause du désamiantage. L'entreprise chargée de cette mission ne respectait pas toutes les conditions de sécurité pour ses ouvriers. Le recours judiciaire entrepris par cette entreprise avait complètement paralysé le chantier. Depuis, un nouvel appel d'offres a été lancé et une nouvelle entreprise réalise le désamiantage.

L'amiante encore et toujours

C'est la bête noire du nouveau collège Clermont : l'amiante. Il a paralysé le chantier pendant deux mois l'an dernier et aujourd'hui c'est encore ça qui retarde l'ouverture. Le désamiantage n'est pas tout à fait terminé explique Denise Saint-Pé "il est complètement terminé dans la partie éducative, il reste à faire le désamiantage dans les logements de fonction. Les corps d'état sont sur le chantier et vont tenir le délais de juin".

Ce retard de chantier aura "un petit surcoût" annonce le Conseil départemental mais pas plus de précision. Le nouveau collège Clermont de Pau, entièrement financé par le Département, coûtait 13 millions d'euros au départ.