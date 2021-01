Le nouveau collège de Remoulins livré en novembre 2021

La fin du chantier du futur collège de Remoulins aura lieu dans quelques mois. L'établissement devrait être opérationnel en novembre prochain. Cela a été confirmé ce lundi lors du vote du budget du département du Gard. Montant total des travaux : 11,140 millions d'euros.

Des travaux sont prévus, par ailleurs, dans huit autres collèges : Collèges Jean Rostand et Ada-Lovelace de Nîmes, Pont-Saint-Esprit, Saint-Gilles, Salindres, Villeneuve-lez-Avignon, et les sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) des collèges de Vergèze et de Saint-Génies-de-Malgoirès.

Enfin, des études de construction pour deux nouveaux collèges sont lancées : un à Pont-Saint-Esprit et un à Saint-Gilles.