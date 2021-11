Le nouveau collège de Seaska verra le jour à Senpere-Saint Pée sur Nivelle

Le cinquième collège de Seaska verra le jour à Senpere-Saint Pée sur Nivelle. Depuis plusieurs mois, la fédération des ikastola recherchait activement un terrain dans le sud du Labourd où ses effectifs continuent d'augmenter, notamment à Saint Pée, Sare ou Ascain. Le nouvel établissement est nécessaire étant donné que les collèges de Ciboure et Cambo sont déjà saturés. La mairie de Saint Pée vient de proposer un terrain de 10 000 mètres carrés, près du lac, en bordure de la route départementale qui va vers Souraïde. Pour le maire de Saint Pée, Dominique Idiart, l'endroit est très pratique pour recevoir 200 élèves, un gymnase et les transports en commun. "Nous avions déjà aidé l'ikastola du village en mettant à sa disposition le centre aéré. La demande sociale étant bien présente, nous devons maintenant accompagner ce nouveau projet en faveur de la promotion de l'euskara" souligne Idiart.

La commune de Saint Pée doit pour cela adapter son plan local d'urbanisme. Le vote aura lieu avant la fin de l'année" précise le maire. Le projet démarre à peine, en collaboration avec d'autres institutions comme le département, en charge des collèges. Seaska souhaite inaugurer ce cinquième collège à la rentrée 2023.

Collège Matxin Irabola?

Quel sera le nom du nouvel établissement scolaire? Certains senpertar ont proposé que le nouveau collège porte le nom de Matxin Irabola, un des plus grands bertsulari du Pays Basque, natif de Senpere-Saint Pée sur Nivelle. En donnant leurs noms au trinquet et à la salle de spectacle municipale, la commune a déjà rendu hommage au pilotari Gantxiki et au bertsulari Larreko. Après les collèges Xalbador à Cambo, Piarres Larzabal à Ciboure, Manex Erdozaintzi Etxart à Larceveau et Estitxu Robles Arangiz à Bayonne, Matxin pourrait, lui aussi, continuer à rayonner parmi les locuteurs de demain.