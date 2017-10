Le nouveau lycée du Loiret ne se fera pas à Châteauneuf-sur-Loire

C'est une surprise. Le nouveau lycée du Loiret ne sera pas construit sur la commune de Châteauneuf-sur-Loire. L'emplacement est toujours en recherche.

C'est un nouveau retentissement qui risque de repousser la construction du nouveau lycée loirétain. En novembre 2016, le président de la région François Bonneau avait validé le projet d'un lycée à Châteauneuf-sur-Loire après avoir un temps examiné la possibilité de le construire à Bray-en-Val. Dernière étape avant le premier coup de pelle : la validation de l'emplacement par l'Etat. Et c'est justement là que ça a coincé.

Un lycée indispensable pour faire face à l'augmentation du nombre de lycéens

Avec le projet initial, le lycée aurait permis de scolariser les jeunes du secteur de Sully-sur-Loire et de Châteauneuf-sur-Loire. Mais des études ont été menées par l'Education Nationale et ont montré que les besoins les plus urgents se situent dans les alentours d'Orléans. D'ici 2025, il y aura 1.400 lycéens supplémentaires, dont une grande majorité dans la métropole.

Katia Beguin, la rectrice de l'Académie Orléans-Tours détaille : "La crainte avec un lycée à Châteauneuf c'est d'une part qu'il ne permette pas de soulager la pression démographique qui se situe sur le bassin orléanais. D'autre part, du côté du Giennois il y a déjà deux lycées et on constate une perte démographique. Un nouveau lycée ne ferait que vider encore un peu plus le bassin du giennois."

Pas de précision sur l'emplacement du lycée

Le nouveau lycée sera donc construit à proximité de la métropole orléanaise, mais pour le moment personne ne se risque à pronostiquer son emplacement exact. D'autant plus que la liste des critères est longue, comme l'indique Cathy Münsch-Masset, la vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire déléguée à l'éducation : "Le nouveau lycée devra se situer en complément sur une agglomération pour que l'on ait à la fois une mixité sociale qui soit préservée partout, une offre de formations qui soit de qualité, il faut aussi qu'il soit à proximité des infrastructures, des équipements sportifs... C'est toute cette équation que l'on va devoir poser sur la table pour faire émerger des hypothèses."

Une décision qui ravit certains

Et si cette élimination de Châteauneuf-sur-Loire va repousser la date de début des travaux, la décision fait quand même des heureux. Philippe Rey est le président de l'association Lycée avenir Sullias qui milite pour la construction d'un établissement à Bray-en-Val. Il explique les raisons de sa réjouissance : "C'est une bonne nouvelle parce que ça va nous permettre de construire un dossier d'un pôle d'enseignement sur le sud-est du Loiret en commun avec Gien. C'est indispensable pour l'économie de cette micro-région [...] Le projet de construire un lycée pour dégorger Orléans n'est pas antinomique avec le nôtre. La lutte continue."

Philippe Rey, président de l'association Lycée avenir Sullias se réjouit de cette décision Copier

La décision finale de l'emplacement sera prise au début de l'année 2018, avec un premier coup de pelle espéré avant 2021. La construction coûtera environ 30 millions d'euros.