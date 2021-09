Le nouveau lycée Lucie Aubrac accueille 300 élèves de Seconde à Sommières dans le Gard

Le nouveau lycée Lucie Aubrac accueille ses premiers lycéens après un an et demi de travaux. L'établissement scolaire est financé par la Région Occitanie à hauteur de 50 millions d'euros. 300 élèves de Seconde font leur rentrée et 1 200 élèves devront être accueillis à terme.