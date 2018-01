Valentigney, France

Tout un symbole. Pierre Mathiot a retrouvé les couloirs du lycée Armand Peugeot à Valentigney où il a bataillé (de son propre aveu) pour décrocher son baccalauréat, il y a près de 33 ans. L'universitaire de 51 ans, originaire de Montbéliard, ex directeur de l'IEP de Lille, s'est vu confier la rédaction d'un rapport crucial sur l'avenir du lycée et du baccalauréat. L'une des grandes réformes du quinquennat qui devrait être engagée dès la rentrée prochaine. Le document est presque ficelé puisqu'il sera présenté au ministre de l'éducation Jean Michel Blanquer, dans tout juste une semaine, le 24 janvier.

Lors d'une table ronde à Valentigney autour de lycéens, professeurs et parents sur le lycée de leurs "rêves", Pierre Mathiot a lâché quelques pistes qu'il pourrait soumettre au ministre.

Un constat d'abord sur l'examen final. "Qu'on soit un élève bosseur ou pas, le fait d'attendre le mois de juin et là, allez hop, je vais au casino, je mets les jetons et je passe mon bac. Sur le plan pédagogique, je trouve ça archaïque. Il vaut mieux valoriser la régularité des élèves sur les deux années de première et de terminale.", affirme Pierre Mathiot. Cette réforme du bac, on l'aura compris, suppose donc également une réforme du lycée.

"Le coté one shot du bac" est archaïque, déclare Pierre Mathiot Copier

Sur le calendrier, les trois années du lycée pourraient être organisées en semestres comme à l'université. Sur le contenu, c'est un enseignement modulaire avec sept à neuf matières dites majeures, auxquelles seront adossées des matières mineures, un peu comme les options en fac. Les deux semestres de seconde seraient constitués d'un tronc commun. La modularité n'interviendrait qu'en première et terminale. les trois grandes filières actuelle L, S et ES, seraient remplacées par neuf parcours. La réforme entrerait en vigueur dès la rentrée prochaine en classe de seconde. En 2019 pour les classes de première et en 2020 pour la terminale. L'examen serait lui aussi avancé, sauf pour l'épreuve de philo et une grande épreuve interdisciplinaire en juin de la terminale. Mais tout cela reste à affiner et à trancher.

Pierre Mathiot propose qu'une "bonne partie des résultats accumulés aux cours deux années de première et terminale permettent de préparer parcours sup". Ce qui pourrait supposer une échéance majeure à la fin du semestre de terminale.

Dans la salle, les élèves sont plutôt favorables à cette évolution du bac. "Y a beaucoup trop gens qui se mettent à bachoter trois semaines avant pour tout apprendre, alors qu'il y a des tas d'élèves qui fournissent un travail constant sur l'ensemble du lycée" déclare Nils, élève de terminale du lycée Courbet à Belfort et membre du conseil de la vie lycéennes

Coté enseignant, Stéphane Grégoire, professeur de lettres modernes au lycée Armand Peugeot, pour le SNES : "La réponse du gouvernement face au manque d'enseignants, c'est de réduire les volumes horaires des classes". Le débat ne fait que commencer.