Pascal Leroux est le nouveau président de l'université du Mans. Il succède à Rachid El Guerjouma. Son élection a été reportée à trois reprises à cause de la crise sanitaire. Selon lui, il y aura autant d'investissements pour la rentrée malgré le coût de la crise sanitaire.

Le nouveau président de l'université du Mans veut plus d'implication des étudiants et des enseignants

Les 12.500 étudiants de l'université du Mans et le millier d'enseignants et de chercheurs ont un nouveau président. Pascal Leroux vient d'être élu le 6 avril dernier. Depuis, il enchaîne les réunions avec le personnel et les vices-présidents.

Il veut impliquer davantage les étudiants et les enseignants dans la vie universitaire.

Pascal Leroux, le nouveau président de l'université du Mans © Radio France - Christelle Caillot

Il y aura autant d'investissements à la rentrée à l'université du Mans

La crise sanitaire a coûté plusieurs millions d'euros à Le Mans Université, mais ça ne doit pas impacter les prochains projets. C'est en tous les cas l'avis du nouveau président de l'université Pascal Leroux. Dans son projet, il souhaite mettre davantage en réseau les enseignants et les étudiants avec plus d'implication.

On a une volonté d'impliquer davantage les étudiants dans la vie universitaire et dans les formations

souligne Pascal Leroux. Le nouveau président de l'université souhaite également mettre en avant l'aspect bien-être après la crise du coronavirus. En revanche, même s'il dit vouloir maintenir les investissements pour la rentrée prochaine, il n'avance aucun chiffre sur le coût de la crise sanitaire avec la mise en place du télétravail, du prêt de matériel informatique. Pas de réponse non plus, concernant l'échec scolaire, où le nombre d'étudiants qui ont décroché.

