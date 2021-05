Le nouveau président de l'Université Jean-Monnet veut prendre "des initiatives fortes pour le territoire"

L'Université Jean-Monnet de Saint-Étienne, dans la Loire, a un nouveau président. Il s'agit de Florent Pigeon, qui avait notamment mené la fronde contre le projet de rapprochement de la fac de Saint-Étienne avec des entités lyonnaises.

Il avait été l'un de ceux qui avait mené la fronde contre le projet Idex, qui prévoyait le rapprochement entre l'Université de Saint-Étienne et plusieurs entités lyonnaises. Florent Pigeon a été élu ce jeudi président de l'Université Jean-Monnet, sans suspense, puisqu'il était le seul candidat. "Avec ce projet, on perdait toute capacité d'agilité, pour employer un mot à la mode, capacité que nous avons toujours eu à Saint-Étienne", confie ce vendredi matin le nouveau président sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

L'enjeu du projet Idex, plus "coopératif" que "financier"

Florent Pigeon rappelle qu'il n'était pas opposé à l'idée de ce projet, "une initiative d'excellence", mais lui et ses collègues ne voulaient pas d'une fusion synonyme d'une disparition de l'Université Jean-Monnet. "Compte tenu de la taille humaine de l'établissement, qui compte 20 000 étudiants, il est important de pouvoir prendre des initiatives fortes pour le territoire pour améliorer les relations avec les entreprises et surtout, pour proposer une offre de formation au bon niveau à nos étudiants."

Un des intérêts de ce projet Idex était financier : 30 millions d'euros en plus pour tous les établissements. Mais cela représentait finalement assez peu pour l'Université Jean-Monnet. "Sur ces millions, très peu étaient véritablement disponibles sur le terrain de la recherche dans les laboratoires. Pour Jean-Monnet, c'était finalement 1% du budget annuel s'il fallait lisser ce que nous avons perçu sur ces trois dernières années. Donc, l'enjeu n'a jamais été financier. L'enjeu était initialement un élan coopératif entre les établissements, nous n'abandonnons pas. Nous avons toujours souhaité travailler avec les laboratoires de l'École centrale, de l'Insa de Lyon, de Lyon 2, etc. Et je crois que cet élément reste extrêmement important à prendre en considération."

L'Université Jean-Monnet, dans le top 10 en matière d'insertion

Le projet de Florent Pigeon, c'est de poursuivre le bon travail de l'Université en matière d'insertion. "Notre établissement est au top niveau national en matière de réussite des étudiants en licence. Il faut le savoir, les étudiants réussissent mieux à Saint-Étienne que dans nos universités voisines en moyenne. Par ailleurs, nous avons développé énormément de filières à destination de l'employabilité des étudiants. Là aussi, on fait partie du top 10 national sur l'insertion professionnelle."