Le palmarès des lycées de la Dordogne consacre Saint-Joseph devant Claveille, et la cité scolaire de Nontron

Périgueux, France

A l'heure des portes ouvertes dans les établissements scolaires de Dordogne, certains parents périgourdins et leurs enfants se questionnent encore sur le lycée qu'ils choisiront à la prochaine rentrée. Pour les aider, le ministère de l'éducation nationale publie ce mercredi les indicateurs de résultats des lycées pour l'année 2018

Le Lycée Saint-Joseph de Périgueux toujours en tête

Le lycée privé Saint Joseph de Périgueux arrive encore en tête du classement et il améliore encore ses résultats avec 99% de reçus au bac en 2018 contre 96% l'année dernière. Juste derrière, on trouve, comme l'an dernier, le lycée Albert Claveille (filières générales et technologiques), dont 97% des élèves de terminale ont obtenu le bac l'an dernier, contre 94% l'année précédente. Sur la troisième place du podium, la cité scolaire Alcide Dussolier de Nontron qui retrouve sa place après un trou d'air l'an dernier et une 8ème place. A Nontron, 96% des bacheliers ont obtenu le bac en 2018 contre 77% en 2017. Au dernier rang, le lycée d'Excideuil obtient un taux de réussite de 85%.

Le top 10 des lycées en Dordogne © Radio France - Oanna Favennec

Le taux d'accès en dit plus sur le niveau réel d'un lycée

Comme chaque année, il faut se pencher sur ce que l'académie appelle "le taux d'accès", c'est à dire la capacité pour un lycée d'emmener ses élèves entrés en seconde vers le bac. De ce point de vu là, les deux lycées privés d'enseignement général du Département obtiennent les scores les plus bas. 61% des élèves qui entrent en seconde au lycée Saint-Joseph obtiennent le bac, seulement 58% pour le lycée Sainte-Marthe Saint-Front est à 58%. Les détracteurs de l'enseignement privé diront que ces établissements procèdent à une sélection en vu d'obtenir les meilleurs résultats au bac. Martine Poulain, chef d'établissement au lycée saint-Joseph de Périgueux préfère mentionner l'encadrement particulier offert aux élèves et les choix d'orientation des élèves eux mêmes en seconde. Selon cet indicateur, il vaudrait mieux s'inscrire au lycée Pré de Cordy à Sarlat ou Maine de Biran à Bergerac.

Classement des lycées professionnels de Dordogne © Radio France - Oanna Favennec

Lycées professionnels : la bonne forme de Saint-Joseph à Sarlat

Du côté des lycées professionnels, il faut signaler la bonne santé du lycée Saint-Joseph de Sarlat qui, comme l'an dernier, obtient un taux de réussite au bac de 100% avec 17 élèves présentés à l'examen. A l'opposé, c'est la dégringolade pour le lycée du bâtiment de Chardeuil à Coulaures avec un taux de 52% contre 77% l'année précédente. Seul un élève sur deux a eu le bac alors que seulement 27 élèves passaient le bac. C'est ce que le proviseur appelle un vrai paradoxe. 27 élèves répartis sur quatre épreuves du bac différentes, c'est la possibilité certaines années d'avoir une poignée d'élèves de faible niveau, qui tirent les autres vers le bas pendant toute l'année et les résultats s'en ressentent fortement. Le lycée Albert Claveille de Périgueux, dans le haut du classement des lycées pour les filières générale et technologique est avant dernier au classement des lycées professionnels du département avec un taux de réussite de 78% et un taux d'accède 59%.