Le parti Reconquête conteste le contenu d'un cours d'histoire au Neubourg, le SNES-FSU dénonce la polémique

Une polémique, dans un collège du Neubourg (Eure). Le week-end dernier, l'eurodéputé et conseiller régional de Normandie Nicolas Bay (Reconquête) dénonce, sur Twitter, "l'endoctrinement" qui y "bat son plein". En cause, selon lui, photos à l'appui, le contenu d'un enseignement d'histoire-géographie sur les migrations. On y voit les fiches pédagogiques distribuées aux élèves : des questionnaires d'analyse et de compréhension d'un document et d'une chanson de rap qui parlent de migration. Ce tweet suscite de nombreuses réactions sur le réseau social, dont un nombre conséquent soutiennent d'ailleurs le contenu de l'enseignement.

ⓘ Publicité

Hier jeudi, c'est un autre cadre du parti d'Eric Zemmour qui se fait l'écho de tout ce que lui inspire cet enseignement, allant jusqu'à provoquer la réaction ironique du rappeur concerné, Rim'K.

"La rectrice de Normandie laisse les enseignants seuls"

Mais pour le SNES-FSU, rien de drôle dans toute cette histoire. Dans un communiqué, le syndicat majoritaire chez les enseignants du second degré dénonce la diffusion par l'extrême-droite de cette séquence pédagogique. "Le professeur a immédiatement demandé la protection du rectorat et une réaction ferme à l’égard de l’élu et de la famille qui a transmis les documents", explique le SNES-FSU, qui rappelle que "de tels agissements sont punis par la loi".

Le syndicat dénonce aussi le silence de la hiérarchie : "malgré nos multiples alertes et interventions, le rectorat refuse de prendre les mesures adéquates et d’agir contre le responsable politique concerné, [...] il s’est contenté à ce jour de déclarations orales. La rectrice de Normandie décide ainsi de laisser les enseignants seuls face à ces violentes attaques".

Dans un laconique communiqué transmis ce vendredi, "la rectrice de l’académie de Normandie condamne fermement ces agissements et apporte son soutien à toute l’équipe pédagogique de l’établissement".