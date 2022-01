Le Pays Basque prévoit un record d'écoles fermées pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire

Les syndicats parient sur une mobilisation record ce jeudi au Pays Basque pour dénoncer "l'impréparation et l'improvisation permanente". La plupart des écoles du public seront fermées à Anglet annonce déjà la mairie, qui assurera un service minimum au centre Baroja, mais pas de cantine.

Sur les 25 écoles bayonnaises, 12 seront totalement fermées comme à Brana, Cavaillès, Ferry, Oihana, Malégarie et Grand Bayonne pour la maternelle et le primaire, ainsi que la maternelle à Jean Moulin. À Biarritz, 26 classes seront fermées sur les 7 établissements publics, mais la cantine et la garderie sont maintenues normalement.

À St Jean-de-Luz un service minimum est prévu dans les écoles, il y aura un accueil pour tous les enfants mais pas de cantine. L'accueil et la garderie en dehors du temps scolaire sera réservé aux enfants des publics prioritaires.

À Bidart aucun enfant n’aura classe, tous les enseignants de maternelle et d’élémentaire répondront à l’appel à la grève, mais la mairie assurera un service minimum.

À Ciboure, seule l'école Marinela sera impactée avec 100% de grévistes, la mairie assure une accueil périscolaire sur inscription, et demande aux parents de prévoir le pique-nique des enfants.

Le privé sera aussi impacté

Fait rarissime, les écoles privées catholiques sont aussi mobilisées, quatre syndicats enseignants ont appelé à se joindre au mouvement. Le direction diocésaine a demandé d'assurer un service minimum dans les écoles touchées.

Dans le secteur associatif, plusieurs ikastola annoncent aussi qu'elles seront fermées ce jeudi.