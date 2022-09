Le Pellerin : Une rentrée des classes en nombre à l'école maternelle des Asphodèles

On y est, la rentrée des classes 2022 et pour les plus petits, il a fallu dire au revoir à papa et maman ce matin. À l'école maternelle des Asphodèles au Pellerin, près de Nantes, une classe supplémentaire a été ouverte pour mieux répartir les élèves,165 écoliers ont fait leur rentrée, dans les cris de joie et les pleurs.

Une classe supplémentaire

Devant le portail de l'école, c'est le temps des retrouvailles pour Alice et Adèle. Les deux écolières de moyenne section sont contentes de se revoir. Elles s'échangent même des cadeaux de rentrée devant les yeux attendris de leurs parents. "Elle se connaissaient déjà, ce sont de bonnes copines. Elles vont même vivre ensemble dans un habitat participatif", plaisante Zyad, le père d'Adèle.

Une septième classe a ouvert cette année à l'école. Désormais le nombre maximum d'élèves par classe passe de 30 à 24, ce qui veut dire que certains enfants ne vont pas se retrouver dans la même classe que leurs copains. Certains y vont à reculons, comme Assiya, raconte sa mère : "Elle est très intéressée et motivée pour apprendre. La seule chose qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi elle change de classe et de maitresse. Il lui faut un peu de temps pour digérer le changement".

Des pleurs habituels

L'école des Asphodèles n'échappe pas aux traditionnelles crises de nerfs de la rentrée. Dans la classe des moyenne et grande section, Oscar ne veut pas quitter les bras de son père. "C'est comme toutes les rentrées, il y a toujours un moment où la séparation des premiers jours est compliquée mais après ça va vite s'arranger, rassure Sandrine, l'institutrice. Les pleurs c'est tout à fait habituel. Après le fait qu'on ait des double niveau, moyenne et grande section ensemble, ça permet qu'il y ait moins de pleurs".

Cette année au Pellerin les écoliers de petite section pourront se faire un nouveau copain. Mais il ne parle pas la même langue que les autres, c'est Dimitri, un jeune ukrainien réfugié avec sa famille depuis avril.