Le périscolaire deux fois moins cher pour les élèves de maternelle à Toulon dès septembre prochain

Toulon, France

Le conseil municipal de Toulon a voté une délibération ce mercredi matin visant à harmoniser les tarifs de périscolaire pour la rentrée prochaine pour les enfants scolarisés en maternelle. Cela a pour conséquence de diviser par deux la facture de périscolaire des familles qui ne mettent leur enfant que dans l'un des deux créneaux, le matin ou le soir. Le geste coûte 130 000 euros à la municipalité.

Cette année, qu'un enfant fréquente le périscolaire le matin et/ou le soir, un forfait de deux euros est appliqué pour la journée complète. En septembre, cela va changer. La municipalité a décidé d'harmoniser les tarifs et de faire un système à la carte en se basant sur la fait que la plupart des familles dépose leur enfant uniquement sur l'un ou l'autre des deux créneaux, le matin ou le soir. En fonction du quotient familial, ce sera désormais le tarif de 0,50 centimes ou 1 euro le matin, même chose le soir. Par conséquent, une famille dont l'enfant ne fréquente le périscolaire que le soir verra sa facture divisée par deux. La facture restera en revanche identique si l'enfant est accueilli matin et soir. En maternelle, cela concerne environ 700 familles le matin, et 3000 familles le soir.

"C'est difficile pour tout le monde, mais ce geste qui coûte 130 000 euros à la ville nous permet d'aider les Toulonnais. Le périscolaire est important pour l'éducation de nos enfants, car il leur permet d'apprendre encore plus. En revanche, la gratuité n'est pas la bonne solution car il faut responsabiliser les parents. Si on arrive à la gratuité, on arrive à la garderie. Ce n'est pas le but. Il faut trouver un juste milieu. Nous l'avons trouvé avec cette tarification" commente Hubert Falco, le maire de Toulon. Une tarification qui place Toulon en tête de liste des villes où le périscolaire est le moins cher dans toute l'agglomération toulonnaise.

Les tarifs pour les élèves scolarisés en élémentaire seront identiques en septembre. Entre 0,50 centimes et 1 euro en fonction du quotient familial, et par créneau du matin, ou du soir.