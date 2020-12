Le personnel du lycée de Navarre à Saint-Jean-Pied-de-Port mobilisé après le départ de la proviseure adjointe

Ce lundi 7 décembre, des personnels du lycée de Navarre à Saint-Jean-Pied-de-Port ont fait grève pour dénoncer le départ non anticipé de leur proviseure adjointe la semaine dernière.

Pour eux, le "fonctionnement de l’établissement est en péril". Les deux tiers de l’équipe éducative du lycée de Navarre de Saint-Jean-Pied-de-Port ont débrayé ce lundi matin au moment de regagner les classes. Ils dénoncent le départ de leur proviseure adjointe. Cette dernière devait d’abord partir pour le collège Jean Rostand à Biarritz. Mais le rectorat avait annulé l’affectation après la mobilisation des parents et des professeurs.

Finalement, la proviseure adjointe a été mutée au collège de Saint-Palais, "mais sans aucune communication interne", dénonce le personnel du lycée de Navarre. Avant d’ajouter : "c’est l’ensemble de l’équipe éducative qui paie les pois cassés : les élèves, le personnel, les agents, l’équipe administrative."

Ils attendent une "clarification"

Les professionnels pointe du doigts "qu’à la veille des conseils de classes, des choix d’orientation post-bac, de l’ouverture de Parcoursup, au moment des choix de spécialité suite à la réforme complexe du bac, à l’approche des épreuves de spécialité en terminale et à l’organisation complexe de l’établissement qui maintient ses cours en présentiel en temps de pandémie pour l’ensemble de ses élèves et accueille toujours 180 internes, ce poste essentiel n’est plus assuré."

Sans réponse du rectorat pour l'heure, le personnel attend la nomination d’un nouveau proviseur adjoint. Les professeurs comptent désormais associer les parents d'élèves à leur mouvement de contestation afin d'obtenir une "clarification".