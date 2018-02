La quasi-totalité du personnel, enseignants et surveillants, du collège Jean-picart-le-Doux de Bourganeuf se met en grève ce jeudi matin. Ils sont en conflit ouvert avec la direction depuis la rentrée de septembre et les arrêts maladie se multiplient. Les cours ne seront pas assurés.

Bourganeuf, France

Pas de cours ce jeudi au collège de Bourganeuf, l'un des plus gros du département et le seul classé en Réseau d'éducation prioritaire (REP). Enseignants, surveillants, conseillers d'éducation : quasiment tout le personnel se met en grève. Il n'assureront pas les cours aujourd'hui, mais l'accueil des élèves sera assuré sur les horaires habituels, comme le veut la loi.

Une quinzaine d'arrêts maladie depuis le début de l'année scolaire

Les professeurs et surveillants sont en conflit ouvert avec la direction du collège, arrivée à la rentrée 2017, à cause de sa "brutalité" : des mails envoyés à 11 heures du soir pour le lendemain matin, des ordres contradictoires qui obligent à se contredire devant les parents, et surtout un manque de dialogue entre les personnels et la direction.

Des dysfonctionnements qui, mis bout à bout, produisent de la "souffrance au travail qui met en difficulté le personnel devant les élèves" , selon Fabrice Couegnas, du syndicat enseignant Snui-PP. Une quinzaine d'enseignants et de surveillants se sont mis en arrêts maladie depuis le début de l'année scolaire, sur une équipe d'une trentaine de personnes.

"Certains parlent de harcèlement, d'autres d'embêtement. Le seuil de tolérance est différent d'un individu à l'autre", explique un membre de l'établissement. Les enseignants, mais aussi les parents d'élèves ont plusieurs fois alerté l'inspection académique. Elle a fait venir un médiateur, puis la proviseure de vie scolaire, une directrice d'établissement qui a fait son enquête en interrogeant la direction et le personnel. Chaque fois, l'intervention s'est faite sur une journée, une durée insuffisante pour régler les problèmes en interne.

L'inspecteur d'académie relativise les tensions

Et depuis... rien, selon les syndicats. Aucune mesure concrète : "Tout a été fait par les personnels pour que le conflit soit réglé en interne. Rien d'efficace n'est venu en face de la part de l'éducation nationale. C'est pour ça que les personnels se mettent en grève ce jeudi matin", explique Fabrice Couegnas, du Snui-PP.

L'inspecteur d'académie reconnaît les tensions, mais il relativise. Selon lui, le collège continue à bien fonctionner, et ce type de conflit n'est pas exceptionnel dans l'éducation nationale. Puisque les médiations et l'intervention de la proviseure de vie scolaire n'ont pas fonctionné, il pourrait venir jouer le rôle de médiateur lui-même pour régler les conflits points par point : "Manifestement les désaccords ne sont pas résolus. On va travailler avec la direction et les différentes catégories de personnels", explique Laurent Fichet. Un "travail en profondeur" qui requiert "plusieurs semaines".

Mais selon lui, il n'est pas question de remettre en cause la place de la directrice du collège. Les syndicats sont du même avis : "Il y a une place vacante du fait d'un arrêt maladie au niveau de la direction", remarque de son côté Fabrice Couegnas, du Snui-PP. "On pourrait en profiter pour nommer un nouveau membre de direction, ce qui pourrait venir calmer les choses", propose-t-il.