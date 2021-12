Le picard pourra être enseigné à l'école

Les enfants picard pourront bientôt apprendre la langue à l'école. Le ministère de l'Éducation nationale a publié ce jeudi une circulaire précisant que le picard et le flamand occidental font désormais partie des langues régionales pouvant être enseignées au sein de l’Éducation nationale.

Des cours de la maternelle au lycée

Cette inscription signifie que le picard pourra désormais être enseignés dans des écoles et des établissements des académies d'Amiens et Lille "dans le cadre des horaires habituels des élèves et dans le respect des programmes de langues vivantes de l’Éducation nationale" précise dans un communiqué le rectorat de l'académie. Selon le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement, facultatif, de langue et culture régionales peut prendre deux formes : un enseignement de la langue et de la culture régionales, ou un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.

Les cours pourraient commencer à la rentrée 2022, de la maternelle au lycée.