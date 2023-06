Le pilote poitevin du Dakar parle de sécurité routière à des collégiens

Le poitevin Charlie Herbst est intervenu, lundi, auprès d'élèves de 4ᵉ du collège Gérard Philippe de Chauvigny, lui qui y fut élève il y a une 15 aine d'années. En partenariat avec le département de la Vienne il est venu avec un mannequin, sa moto et tous ses équipements de motard pour expliquer combien il est important d'être bien équipé pour piloter un 2 roues, que ce soit sur le Dakar à moto, ou en scooter, dans les rues de Chauvigny.

C'est peut-être plus marquant pour les jeunes quand c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur

Il y a quinze ans, Charlies Herbst, était élève de 3ème dans ce collège, aujourd'hui il intervient pour parler de ses années collèges, son parcours, ses réussites professionnelles, ses aventures sur le Dakar, et aussi pour faire passer des messages sur la sécurité routière, face à des futurs pilotes de deux roues et de scooters. "C'est un échange, d'une heure trente, où on parle de tout, et je reponds à toutes les questions. On regarde des vidéos de chocs et de test de matériel. Si les élèves arrivent à retirer quelques infos, quelques notions autour de la sécurité, alors c'est mission accomplie" s'amuse l'ancien élève chauvinois. Quand son prof de techno de l'époque l'a appelé pour intervenir, il n'a pas hésité une seule seconde. "Je pense que c'est peut-être plus marquant pour les jeunes quand c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, ils sont peut-être plus attentifs." Confirmation de l'enseignant " Charlie véhicule parfaitement les messages, je suis ravi."

Charlie Herbst (à gauche) © Radio France - Vincent Hulin

Les élèves ressortent très satisfaits :" on a appris plein de trucs, par exemple il faut porter un casque, mais pas n'importe quel casque, il doit être homologué. Pareil pour les gants, non seulement il faut en mettre, et en plus il faut les attacher."