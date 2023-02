Le pôle éducatif de Vauvillers va perdre une classe sur cinq en septembre 2023

Une trentaine de parents et leurs enfants se sont rassemblés devant la mairie de Vauvillers lundi pendant la réunion entre les élus et le directeur académique.

La mobilisation des parents d'élèves et des élus locaux n'aura pas suffi. Un poste d'enseignant va être supprimé à la rentrée de septembre 2023 au pôle éducatif de Vauvillers. Cette école accueille les enfants de sept communes rurales du nord de la Haute-Saône. Le directeur académique, Philippe Destable, est venu confirmer sa décision aux élus locaux, lundi 27 février, lors d'une réunion en mairie de Vauvillers.

Une trentaine de parents d'élèves et leurs enfants ont attendu devant avec des pancartes dans le froid alors que la nuit tombait, en espérant une bonne nouvelle. La sentence est tombée au bout de deux heures de réunion. "On nous avait annoncé cette réunion il y a un mois. On croyait qu'il [le directeur académique, ndlr.] venait négocier, en fait non, il vient juste nous annoncer que la classe est fermée", soupire Alix Bourgeot conseiller municipal de Vauvillers et membre de l'association de parents d'élèves locale.

Les élèves plus nombreux dans les classes

Pour justifier cette fermeture de classe, la direction académique s'appuie sur la baisse du nombre d'élèves observée à Vauvillers, mais aussi dans tout le département. La Haute-Saône devrait perdre 439 élèves dans sept mois. "A la rentrée 2023, nous maintenons des conditions d'apprentissage favorables", explique Philippe Destable. "Vauvillers aura un CM1-CM2 à 26 élèves, toutes les autres classes seront à 22 élèves ou moins."

Ce discours ne rassure pas les parents d'élèves. Alix Bourgeot craint une hausse des décrochages scolaires : "Ceux qui sont déjà en difficulté en ce moment, les profs prenaient le temps de s'occuper d'eux, ils n'auront peut-être plus autant de temps. Le problème c'est qu'on va en perdre encore plus." Ce parent d'élèves reste, en revanche, certain de la qualité de l'enseignement au pôle éducatif de Vauvillers.

C'est une enseignante de maternelle qui doit être mutée. Elle formait un binôme avec une autre professeure des écoles. "Elles faisaient plein de choses pour l'éveil de l'enfant, plein de choses et là, j'ai l'impression que ça va être cassé", déplore Martine Tisserand, présidente du syndicat des écoles.

Quelle vision à moyen terme ?

Si le nombre d'élèves venaient à remonter dans les prochaines années, un poste d'enseignant pourrait à nouveau être attribué au pôle éducatif de Vauvillers, souligne le directeur académique qui veut "travailler sur le moyen terme". Difficile à entendre pour les habitants de la commune et ses alentours. Rien que pour examiner l'attribution d'un nouveau poste, il faudrait que toutes les classes de l'école dépassent 27 élèves.

En tout, la Haute-Saône devrait perdre 27 postes d'enseignants à la rentrée de septembre 2023, notamment sa dernière classe unique à Errevet. En revanche, l'équivalent de six postes doivent être créés, notamment à Luxeuil et Vesoul