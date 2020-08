Rentrée scolaire : le port du masque sera obligatoire au collège et au lycée dans les espaces clos

La rentrée scolaire aura bien lieu le 1er septembre prochain pour les élèves, la veille pour les enseignants, malgré le rebond des contaminations de Covid-19. Jean-Michel Blanquer l'a affirmé jeudi soir dans une interview sur France 2, même s'il a concédé que des "exceptions locales" pourront être envisagées en fonction de la situation épidémique. Le ministre de l'Education a fait le point à quelques jours de la date prévue sur le protocole sanitaire, renforcé.

Masques obligatoires, à la charge des élèves

Selon le protocole mis en place, le port du masque devra être "systématique" au collège et lycée dans les espaces clos même quand les règles de distanciation physique pourront être respectées. Jusqu'à présent, le protocole ne le rendait obligatoire pour les élèves à partir de 11 ans que dans le cas où un mètre de distance ne pouvait être respecté dans les espaces clos. En extérieur, ce sera à l'appréciation "locale" selon Jean-Michel Blanquer. Le ministre a mentionné une possible extension ultérieure du port du masque obligatoire aux élèves de CM1 et CM2 "dans les temps futurs". Ces masques qui deviennent une fourniture scolaire "comme une autre", a-t-il précisé, c'est-à-dire que leur coût sera à la charge des familles.

Pas de report de la rentrée

Alors que la France a enregistré plus de 4700 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un record depuis le mois de mai, le gouvernement refuse de reporter la rentrée, comme plusieurs organisations syndicales l'ont réclamé. "L'éducation n'est pas une variable d'ajustement, ni de nos sociétés ni d'une crise sanitaire", a déclaré Jean-Michel Blanquer. Cependant, selon les différences épidémiques locales, il n'a pas fermé la porte à des ajustements sur certains territoires : "il peut y avoir des exceptions locales", a indiqué le ministre, évoquant "l'échelle d'une école, d'un établissement, ou même d'un territoire". Mais il a tenu à rappeler que l'enseignement était obligatoire.

Le ministre de l'Education a enfin précisé la procédure lorsqu'un cas de coronavirus serait détecté au sein d'un établissement scolaire. "On fait immédiatement des tests sur la classe et sur l'école et à partir de là, on remonte la chaîne de contamination", a assuré Jean-Michel Blanquer, ajoutant que des fermetures de classe ou d'école pourront alors être ordonnées.