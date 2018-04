Montpellier, France

Après la manifestation violente de samedi après-midi à Montpellier, le préfet de l'Hérault, Pierre Pouëssel, annonce comme imminente une intervention des forces de l'ordre pour faire évacuer l'université Paul Valéry, à la demande de son président, Patrick Gilli.

A l'issue du rassemblement de samedi, 100 à 150 personnes se sont introduits sur le site de l'université et se trouveraient encore sur place selon ce dernier.

Des armes par destination ont été retrouvées, pavés et bâtons entre autres.

Pierre Pouëssel, le préfet de l'Hérault, annonce donc cette intervention comme imminente, sans donner encore de précisions sur le délai, mais en affirmant que "Paul Valéry est devenu le camp de base des manifestants violents de samedi".

Le moment est sans doute venu

"Le déblocage aura lieu, et chaque jour qui passe nous en rapproche. On a la ferme volonté de dégager Paul Valéry. Mais une intervention policière sur un site universitaire c'est quelque chose de très particulier. Donc il faut bien peser le moment. Et ce moment est sans doute venu" a déclaré Pierre Pouëssel.

Le patron de la police héraultaise a pour sa part répondu aux critiques de ceux qui affirment que la police n'a pas suffisamment neutralisé les casseurs.

"Le délinquant casseur, c'est jean et baskets, donc ça court vite ! Il y avait une certaine collusion avec les personnes qui étaient là. Et si vous décidez d'intervenir, vous faites quoi ? Il y avait des femmes et des enfants. La présence d'une population normale a rendue complexe la situation" a déclaré pour sa part Jean-Michel Porez, le directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault.

Le tribunal administratif de Montpellier examinera ce mardi à 10h le recours déposé par l'université Paul Valéry demandant l'intervention des forces de l'ordre.