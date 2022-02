Le premier "espace sans tabac" du Vaucluse inauguré à Villes-sur-Auzon

"C'est une place de 400 m2 située devant l'école et qui jouxte l'entrée d'un cabinet médical", explique Frédéric Rouet, le maire de Villes-sur-Auzon. En décembre dernier, son conseil municipal a adopté à l'unanimité cette proposition. Alors ce vendredi 25 février, la commune a inauguré ce nouvel espace extérieur sur le lequel il est désormais interdit par un arrêté d'allumer sa cigarette.

Avec l'aide de la Ligue contre le cancer

Mais l'idée ne lui est pas venue toute seule. En effet, le maire a été sollicité par la directrice de l'école primaire de Villes-sur-Auzon. "Il y a deux ans en conseil d'école on s'est rendu compte que beaucoup de parents fumaient en attendant que les enfants sortent de classe et à la sortie justement les élèves respiraient cette fumée", indique Valérie Defeuillet, la directrice. Elle a soumis sa problématique à Frédéric Rouet qui de son côté s'est chargé de faire le lien avec le milieu associatif.

Une convention entre la ville et la Ligue contre le cancer a été signée. © Radio France - Julia Beaufils

"En effectuant quelques recherches je me suis rendu compte que beaucoup de ces espaces sans tabac fleurissaient en France grâce à l'action menée par la Ligue contre le cancer", explique le maire fier d'avoir trouvé un partenaire pour aider la directrice de son école primaire.

C'est ici qu'intervient Anne-Marie Jouffroy-Bologna, la présidente de la ligue contre le cancer du Vaucluse. "Au plus on prend le problème tôt dès l'enfance au moins les chances que ces élèves commencent à fumer sont élevés", souligne-t-elle.

Les enfants ont reçu des sacs remplis de cadeaux pédagogiques de la part de la Ligue contre le cancer. © Radio France - Julia Beaufils

Et effectivement ça marche ! Ilyes est un élève de l'école prime de Villes-sur-Auzon et pour lui la cigarette ça n'apporte que des désagréments : "ça fait du mal aux poumons des enfants et des personnes malades ou fragiles". Le petit garçon a bien retenu la leçon, mais au-delà Anne-Marie Jouffroy-Bologna espère que d'autres communes du Vaucluse suivront l'exemple.