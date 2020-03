Le premier jour d'école à la maison de Paul, lycéen, et de Marie, maman de trois petites filles à Tulle

Les élèves recevront leurs cours et devoir notamment via leur espace numérique de travail.

Paul est en terminale ES au lycée Edmond Perrier. Comme le millier d'élèves de l'établissement il a reçu dès vendredi et encore ce weekend des cours pour travailler dès ce lundi comme s'il était en classe normale. "Il faut qu'on suive nos emplois du temps comme à l'accoutumée". C'est la consigne donnée par le lycée. Paul a respecté donc son agenda comme si de rien n'était. Il s'est mis ce lundi devant son ordinateur et a fait des maths comme s'il avait été en classe.

Manque de cadre

Mais combien de temps Paul tiendra le rythme ? Car ce n'est pas facile de se motiver seul à la maison. "Là on vient d'arriver dedans mais je pense qu'au bout d'un moment ce sera un peu plus compliqué". Car les profs ne sont pas là. "L'avantage quand on est en cours c'est qu'on est encadrés. Les enseignants font un planning et nous délivrent un enseignement; il y a tout ce cadre qu'on n'a pas à la maison". Paul a peur du coup que les élèves les plus fragiles éprouvent plus de difficultés encore.

Etre derrière elles " Marie, maman de trois filles

Cette difficulté de motivation Marie l'a également bien en tête. Elle est maman de trois filles, l'une au collège et deux jumelles au CP. "Pour les petites ça ne sera pas très compliqué car elles ont très peur de ne pas savoir lire à la fin de l'année". De quoi les motiver et les inciter à travailler donc. Marie est plus réservée quant à sa grande au collège. "A 12 ou 13 ans c'est difficile de s'imaginer se concentrer à la maison". Alors avec son mari elle a d'ores et déjà prévu "d'être derrière elles ". Ils ont décidé de travailler avec leurs enfants le matin et de réserver les après-midis à des activités en famille. "Il ne faut pas non plus que ce soit pire que l'école !".