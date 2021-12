Le premier Territoire Éducatif Rural du Limousin lancé en Xaintrie Val'Dordogne

La communauté de communes de Xaintrie Val'Dordogne est le premier Territoire Éducatif Rural de l'académie de Limoges. Après une première expérimentation dans trois académies ce dispositif est testé dans 7 académies supplémentaires dont celle de Limoges. Il y en aura trois : outre celui officialisé ce lundi, deux le seront ce mardi à Aubusson pour la Creuse et à Eymoutiers pour la Haute-Vienne. Un TER a pour ambition de faciliter la réussite des élèves de milieu rural. "C'est une manière de mettre en synergie un certains nombre d'acteurs qui travaillent déjà au quotidien et qui sont déjà extrêmement engagés" précise Dominique Malroux, le directeur académique de la Corrèze.

Développer l'ambition scolaire des élèves en milieu rural

C'est ainsi que les enseignants, les élus, les associations, les services de l'État s'engagent à œuvrer ensemble "pour ancrer dans l'esprit de tous que ici on fait les mêmes choses qu'ailleurs" ajoute Dominique Malroux. Il s'agit de développer ainsi l'ambition scolaire et la mobilité des jeunes des zones rurales éloignées. "On le voit, avec de très très bon résultats à la sortie du primaire et du collège, on peine quand même à se projeter vers un ailleurs en termes de poursuite d'étude. Tout ce travail vise à ce que dans la tête de chaque écolier de ce territoire on se dise, c'est possible". Un travail qui dans ce territoire concerne 1110 élèves répartis dans 15 écoles et deux collèges.

Des vélos pour les écoles

Plusieurs domaines d'interventions ont été définis : cela va du développement durable au sport en passant par les langues étrangères, le numérique. Avec des actions très concrètes. C'est ainsi que 40 vélos viennent d'être achetés pour les écoles ou que la totalité des écoles ont adhéré à l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré. "Ce sont des actions que nous pratiquions en classe, explique Myriam Pukica, directrice de l'école Eusèbe Bombal d'Argentat. Donc là ça va permettre d'étendre ces actions à l'ensemble du territoire." Car c'est un principe de ce dispositif : toutes les actions sont menées pour tous les établissements.

Si on n'a pas les moyens on ne fera rien" Jean-Jacques Dumas, président de l'Association des maires de la Corrèze

Un véritable enjeu pour le territoire qui veut attirer de nouveaux habitants. "L'école est notre vitrine pour faire venir des gens d'autres territoires" souligne Nicole Bardi la présidente de la communauté de communes Xaintrie Val'Dordogne. Et elle ajoute : "qui dit attirer de nouvelles populations dit avoir une école de qualité". Une ambition partagée par Jean-Jacques Dumas. Mais le président de l'Association des maires de la Corrèze attend aussi des moyens. "Dans des territoires à très faible densité de population et forcément à très faible densité d'élèves ça coûte beaucoup plus cher rappelle-t-il. Si c'est juste : on signe un beau papier et qu'après on n'a pas les moyens, on ne fera rien".