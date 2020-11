Le président de l'Université d'Orléans sera désigné le 4 décembre

Malgré une ambiance houleuse et avec un peu de retard sur le calendrier initialement prévu, le conseil d'administration de l'Université d'Orléans est désormais au complet. Dernière étape : désigner le président de la fac, ce sera fait le 4 décembre.

Le conseil d'administration de l'Université d'Orléans est enfin au complet. Les derniers membres ont été désignés ce vendredi - il s'agit de 4 personnalités extérieures. Cela signifie que les 36 membres du conseil d'administration vont pouvoir élire qui parmi eux sera le prochain président de l'Université : ce sera chose faite le vendredi 4 décembre.

Ary Bruand, candidat à un nouveau mandat

On approche donc de la fin de cette très longue séquence électorale, qui a pris du retard dans un contexte particulièrement troublé. Initialement, la désignation du président de l'Université aurait dû avoir lieu hier, 20 novembre.

Ary Bruand, qui occupe le poste depuis juin 2016, sera candidat à un nouveau mandat. Même s'il ne dispose que d'une majorité relative au sein du conseil d'administration. Et bien que son nom soit apparu dans une affaire de détournements présumé de fonds publics à la fac - affaire pour laquelle la justice l'a placé sous le statut de témoin assisté.

Ambiance houleuse

Ce contexte a d'ailleurs empoisonné les dernières réunions du conseil d'administration : certains élus ont claqué la porte à deux reprises, et le Rectorat a interdit à Hechmi Toumi de siéger, l'ancien directeur de l'UFR Sciences ayant été mis en examen dans cette même affaire. Selon certains juristes, cette interdiction est une interprétation excessive des modalités de son contrôle judiciaire, alors que Hechmi Toumi a été régulièrement élu...

Une ambiance houleuse qui explique le retard pris dans ce processus électoral qui a tout de même débuté le 6 octobre ! Aujourd'hui, certains membres du conseil d'administration ne cachent pas qu'ils n'ont qu'une hâte : régler cette histoire de présidence au plus vite, et faire en sorte que l'Université d'Orléans retrouve au plus vite une certaine sérénité.