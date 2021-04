Le président de l'université de Nîmes"déçu et surpris" après une pétition contre les examens en présentiel

200 étudiants de l'Université de Nîmes signent une pétition pour demander des examens à distance à la fin du semestre. La pétition a été lancée il y a une semaine. Malgré le contexte sanitaire, les partiels sont en effet prévus en présentiel, dans les locaux de l'Université. Pour ces étudiants, se rendre à ces examens constitue une prise de risque face au virus qui circule.

Nous appliquons les mesures sanitaires au-delà des préconisations, avec des locaux à moitié rempli, la mise en place de sens de circulation, et la mise à disposition de gel hydroalcoolique

Le président de l'Université de Nîmes, Benoît Roig, se dit surpris par la méthode employée par les étudiants. Pour lui tout est mis en place pour éviter les contaminations. "Les examens de janvier ont été organisés en présentiel, on a un certain savoir-faire, explique-t-il. Pendant quinze jours d'examen en janvier, nous n'avons eu aucun cas. Nous appliquons les mesures sanitaires au-delà des préconisations, avec des locaux à moitié rempli, la mise en place de sens de circulation, et la mise à disposition de gel hydroalcoolique. Tout est mis en place pour que les étudiants ne prennent aucun risque."

Pour lui, cette pétition n'est pas révélatrice des retours qu'il reçoit des élèves. "On a autant d'étudiants signataires que d'étudiants qui nous ont remercié en janvier d'avoir des examens en présentiel, précise-t-il. Ils ont compris que c'était une chance. Nous avons d'ailleurs observé une augmentation de 4% de réussite aux examens en janvier, organisés en présentiel."