Le président de l'Université de Tours hausse le ton face au blocus du site des Tanneurs

Le président de l'Université de Tours Philippe Vendrix veut en finir au plus vite avec le blocage du site des Tanneurs. Après plusieurs rendez-vous infructueux avec les bloqueurs, ils espèrent les voir partir "au plus vite" écrit-il dans un communiqué.

Tours, France

Depuis le lundi 13 janvier, le site des Tanneurs de l'Université de Tours est inaccessible. Quelques étudiants et opposants à la réforme des retraites ont bouclé les locaux, et y passent les jours et les nuits. Le président de l'Université de Tours a publié un communiqué lundi 20 janvier. Il se veut plus ferme après une semaine d'occupation qui interdit l'accès aux personnels de la faculté et aux 8.100 étudiants. Il explique être allé sur le site des Tanneurs "pour entamer un dialogue" le mercredi, avant de rencontrer deux étudiants vendredi "pour envisager une sortie de crise". "A cette occasion, je leur ai proposé l’organisation d’un vote électronique où chaque étudiant pourrait se prononcer sur le blocage du site" écrit Philippe Vendrix. "Cette proposition a été rejetée par les bloqueurs".

Cette occupation est intolérable écrit Philippe Vendrix, le président de l'Université de Tours

L'Université de Tours précise recevoir de "nombreux messages" d'étudiants. "Nous ne sommes résolument plus dans le registre de la discussion académique". Philippe Vendrix espère "sincèrement" que le site des Tanneurs sera bientôt libéré. Envisage-t-il de faire appel à la police pour évacuer les bloqueurs? Pour l'instant, il refuse d'évoquer cette éventualité.