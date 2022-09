Le Président de la Région Centre Val de Loire estime le surcoût de la rentrée des lycées à 6 millions d'euros

François Bonneau, Président de la Région Centre Val de Loire a fait sa rentrée dans des lycées en Indre-et-Loire. Une rentrée qui, à cause de l'inflation des prix de l'énergie, des produits alimentaires, des carburants a enregistré un surcoût de 6 millions d'euros, non répercutés sur les familles.

Les 100 lycées de la région Centre Val de Loire font partie des très lourdes additions de cette rentrée 2022 : la hausse des frais d'entretien des bâtiments, des factures d'électricité, des produits alimentaires pour la restauration ou encore du carburant pour le transport scolaire - gratuit- mis en place par la Région.

La Région a cependant décidé de ne pas répercuter l’augmentation des prix (+ 14 % des coûts de matières premières) par exemple, sur le tarif des repas dans les lycées et a proposé pour éviter le gaspillage alimentaire, et ainsi faire des économies d'explorer la piste de la réservation des repas dans les lycées et en cas de surplus, ils seraient offerts aux Banques Alimentaires de la Région.

La gratuité des transports scolaires reste en vigueur cette année encore. À cela s’ajoutent aussi des manuels scolaires gratuits et l’aide à l’achat d’ordinateurs. Le fonds social de région, d’un montant de 600.000 € va être augmenté de 10 %.

François Bonneau invité de France Bleu Touraine, ce mardi 13 septembre, a fait un bilan de la rentrée des lycées avant de se rendre sur le terrain en Indre-et-Loire d'abord à Chinon au Lycée Professionnel Joseph Cugnot pour rencontre les élèves et évoquer le projet Maison Des Lycéens. Puis à Loches au Lycée Polyvalent Thérèse Planiol et enfin à Tours au Lycée Professionnel Gustave Eiffel.