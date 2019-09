Le président de la Région Laurent Wauquiez a fait sa rentrée en Isère, à Voiron et à l'Isle-d'Abeau

Isère, France

Rentrée iséroise pour Laurent Wauquiez : le président de la Région, en charge des lycées, a visité les lycées Ferdinand-Buisson à Voiron et Philibert-Delorme à l'Isle-d'Abeau ce mardi. Et il a surtout rappelé l'effort d'investissements fournis pour les lycéens d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Gratuité des manuels

C'est tout d'abord sur la gratuité des manuels que Laurent Wauquiez a insisté. "Avec la réforme des lycées" - qui nécessite des nouveaux livres, donc neufs - "une famille qui a son enfant qui rentre en seconde ou en première, c'est 250 euros de manuels scolaires !" 800 000 manuels sont distribués aux lycéens de la région cette semaine. Coût de l'opération : 26,5 millions d'euros.

Rénovation des bâtiments

En 2016, la Région déclarait qu'un lycéen sur six était accueilli dans un établissement en mauvais état, voire très mauvais état. "_Normalement à la fin de cette année scolaire là , on n'aura plus d'établissements très dégradés_, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en bon état, mais ça veut dire qu'on aura arrêté les scandales" affirme Laurent Wauquiez. Depuis 2016, plus de 900 millions d'euros ont été investis dans la rénovation des lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes. "A la fin du mandat, on aura mis 1,2 milliard d'euros" poursuit le président de la Région.

Et Laurent Wauquiez d'ajouter : "il faut lancer la construction de nouveaux établissements", et, s'appuyant sur l'exemple de l'agrandissement du lycée Philibert-Delorme à l'Isle-d'Abeau, "c'est ce qu'on fait avec l'acquisition d'un nouveau bâtiment qui pourra accueillir 900 élèves et notamment dans les formations du supérieur." Un pôle de formation dans le transport et la logistique va ainsi être créé dans les locaux de l'ancien IUT, en face du lycée.

6 nouveaux lycées doivent ouvrir dans la région dans les années à venir : deux dans l'Ain, deux dans l'agglomération lyonnaise, un en Haute-Savoie et un à Clermont-Ferrand. Aucun en Isère.