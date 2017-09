Le président de la République va manger à la cantine à Forbach lundi

Le président de la République est attendu à 10h lundi à Forbach. Emmanuel Macron sera accompagné du ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer et de la secrétaire d'état aux personnes handicapées, Sophie Cluzel. Il doit rester 3h dans l'école Louis-Houpert et va même manger à la cantine!

La visite du chef de l'état à l'école Louis-Houpert de Forbach s'annonce ludique, studieuse et musicale. Emmanuel Macron qui va atterrir à l'aéroport régional de Lorraine à Louvigny, devrait être accueilli à 10h en musique.

Le président va faire du Français et des Maths

Après un accueil républicain et sans doute un bain de foule, le président de la république va passer aux choses sérieuses. Il va prendre place sur les petites chaises d'une classe de CP dédoublée, il a prévu des "échanges avec la classe autour d'un exercice de lecture et d'écriture" annonce son entourage. L'école Louis-Houpert est l'un des établissements de Moselle classé en REP+, réseau éducation prioritaire. Toutes les classes de CP sont dédoublées lors de cette rentrée c'est à dire qu'il n'y aura pas plus de 12 élèves par professeur dans cette école. Dans une classe voisine, Emmanuel Macron va échanger avec les enfants "autour d'une activité de mathématiques", vers 11h il se rendra dans une section de l'école qui accueille des enfants en situation de handicap. Il devrait dialoguer avec les AVS, les auxiliaires de vie scolaire.

Emmanuel Macron va manger à la cantine

Avant de repartir, le chef de l'état va manger à la cantine vers 11h45. Il invite à sa table des parents d'élèves et des accompagnants, seul mystère de cette visite: que va manger Emmanuel Macron à la cantine? Le secret est bien gardé.

Forbach, ville qui n'a pas souhaité revenir à la semaine de 4 jours, est un beau symbole pour Emmanuel Macron. Dans cette mairie de 21.000 habitants (dont 7.000 dans le quartier du Wiesberg), où le Front National fait ses meilleurs scores en Moselle, le député-dentiste Christophe Arend a battu le vice-président du FN Florian Philippot aux dernières législatives. Le maire PS Laurent Kalinowski se dit très fier "c'est une reconnaissance du travail de la municipalité et de la mutation du territoire notamment dans le quartier du Wiesberg"

Le président a prévu de repartir de Forbach à 13h, mais il sera très sollicité. Les opposants à l'extraction du gaz de couche, les syndicats enseignants, les victimes des affaissements miniers en Moselle-Est espèrent le rencontrer.

Matinale spéciale sur France Bleu Lorraine ce lundi matin dès 6h en direct du collège Pierre-Adt de Forbach, à quelques centaines de mètres de l'école Louis-Houpert.