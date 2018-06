Guingamp, France

Ce mercredi, à Saint Brieuc, une vingtaine d'élus a déjeuné avec Emmanuel Macron. "On a tous pu s'entretenir avec le Président et j'ai choisi de discuter avec lui de Diwan", relate Yannick Kerlogot. Le député de Guingamp assure avoir expliqué au Président les difficultés rencontrées, depuis plus d'un an, par les écoles immersives en langue bretonne. Des solutions partielles et temporaires ont été trouvées mais rien de pérenne.

Des solutions pour la rentrée prochaine ?

"Il faut trouver des solutions pour les salariés des écoles Diwan, et notamment pour les emplois non-enseignants. Je crois qu'il a compris. Il m'a dit : « bon, maintenant on va trouver une solution pérenne». Quand nous nous sommes quittés il m'a redit « je n'oublie pas Diwan, on va faire quelque chose »".

"J'ai confiance", Yannick Kerlogot

Ce jeudi, le Président aura justement "l'occasion de rencontrer madame la rectrice". "J'ai confiance," conclut Yannick Kerlogot.Le mois dernier, une manifestation régionale avait rassemblé plus de 2000 personnes à Rennes.

Pourtant ce mardi soir, sur France Bleu Breizh Izel, le député Paul Molac, La République en Marche également, ne cachait pas ses doutes sur l'intérêt d'Emmanuel Macron pour les langues régionales. Selon l'élu morbihannais, le Président "n'est pas vraiment" sensible à ces questions. Pire, selon lui, concernant le projet de réforme constitutionnel, le gouvernement "refuse" les propositions sur les langues régionales "plutôt qu'il les encourage" précise Paul Molac.