Clermont-Ferrand, France

Le programme des commémorations du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 était dévoilé ce mardi à Clermont-Ferrand par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale et Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Un programme chargé avec plus de 2.000 projets labellisés dans toute la France par la mission du centenaire.

"C'est le centenaire de tous les Français" - Geneviève Darrieussecq

Le centenaire de la fin de la Première guerre mondiale en France sera bien évidemment marqué dans le nord et l'est de la France à Verdun, dans la Somme, les Flandres ou encore au Chemin des Dames. Mais la mission du centenaire a aussi voulu mettre en avant des lieux situés loin du front et inscrire ainsi l'ensemble du territoire dans cette dynamique commémorative. La secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées a souligné l'importance de l’implication de tous, avec plus de 2.000 projets labellisés cette année, "c'est le centenaire de tous les Français" a-t-elle précisé.

A @ClermontFd, qui incarne le “front de l’arrière“, avec @jmblanquer pour lancer le programme national commémoratif mis en œuvre par @Mission1418. Pour les 100 ans de l’armistice de la #1GM, les Français sont invités aux #commémorations qui auront lieu dans tout le pays. 1/3 pic.twitter.com/rsHOSbI2XK — Geneviève Darrieussecq (@gdarrieussecq) September 18, 2018

Le lancement du programme depuis Clermont-Ferrand marque cette volonté, dans cette ville industrielle qui a beaucoup contribué à l'effort de guerre. Des événements portés par des collectivités territoriales, des projets pédagogiques réalisés avec les élèves de tous les niveaux, des publications, des initiatives ont été lancées dans tout le pays. Depuis 2014, la Mission du centenaire a labellisé plus de 6.000 projets.

Emmanuel Macron sur le champ de bataille

Du 4 au 9 novembre, le Président de la République se rendra sur plusieurs sites maqués par la Première guerre mondiale dans le cadre de ce centenaire. Emmanuel Macron ira dans le Grand-Est et les Hauts-de-France, un passage dans dix départements entre des lieux de mémoire incontournables comme le champ de bataille de Verdun mais aussi des sites moins connus. Il y aura une séquence internationale avec notamment un concert à la cathédrale de Strasbourg le dimanche 4 novembre ou encore une cérémonie à Compiègne dans la clairière de l’armistice aux côtés de la Chancelière allemande.

A Paris, une cérémonie internationale et un forum sur la paix

Le 11 novembre, Paris sera la capitale du centenaire avec comme point d'orgue la cérémonie à l'Arc de triomphe. Plus de 120 dignitaires étrangers y sont attendus avant de participer au premier forum sur la paix organisé pour l'occasion. Un rassemblement qui va durer jusqu'au 13 novembre et destiné à avancer des "propositions concrètes sur la paix et la gouvernance mondiales sous tous leurs aspects". La cérémonie d’ouverture comportera une allocution du secrétaire général des Nations Unies.

Ce jour-là, un hommage sera également rendu aux huit maréchaux qui ont dirigé les combats pendant la Première guerre mondiale. Une cérémonie qui se tiendra aux Invalides où cinq d'entre eux sont inhumés.

Le "centenaire au monument"

A l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918, tous les Français seront invités à se rendre au monument aux morts de leur commune autour du 11 novembre 2018 pour rendre hommage aux "morts pour la France." Des gestes symboliques, des textes lus, des élèves qui ont travaillé à cette thématique, les communes sont invitées à marquer cet événement d'une manière particulière dans toute la France.

Retrouvez le détail du programme sur le site de la mission du centenaire.