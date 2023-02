Le projet d'un nouveau collège à Montussan ne fait pas l’unanimité

Les habitants ne sont pas tous soulagés de l’annonce d’un collège à venir à Montussan, une commune à une vingtaine de kilomètres à l’est de Bordeaux. Certes, ces 800 nouvelles places pourraient accueillir les 300 élèves du bourg mais surtout désengorger les collèges alentours, aujourd’hui saturés. Mais les parents d’élèves d'une commune proche s’inquiètent de voir le temps de transport de leurs enfants rallongé et dénoncent l’artificialisation d’un site classé en zone naturelle.

Un appel d’air nécessaire

Selon le Département, à la rentrée 2024, 300 places vont manquer entre les communes d'Ambarès, Saint-Loubès, Bassens, et Carbon-Blanc. “Il y a une zone prioritaire à désengorger” explique Chrystelle Audoit, directrice départementale adjointe chargée de la jeunesse. “Montussan se situe au cœur de cette large zone, qui va de Latresne à Saint-Loubès.” Au collège Max Linder de Saint-Loubès, mille élèves remplissent les salles d’un établissement conçu pour en accueillir 900 au maximum. “Il n’y a pas assez de places à la cantine**, expliquent Sarah et Elaya, élèves en 4eme.** On doit parfois manger en 5, 10 minutes.” Les salles sont saturées, certaines heures de permanence ont lieu dehors. “Ça impacte la fatigue des élèves et la qualité de l’enseignement” souffle une professeur de lettres. Un nouveau collège serait, à priori, le bienvenu.

Les habitants d’Izon protestent

Mais à quelques kilomètres de là, à Izon, Virginie Nowakowski et Vanessa Bourumeau, représentantes des parents d’élèves, ont distribué des affiches de protestation. “Cette alternative ne nous convient pas, tranche la première. Ça veut dire doubler le temps de trajet pour nos enfants, affectés pour l’instant à Saint-Loubès, alors que la commune de Montussan a moins d’élèves que la nôtre.” Elles voudraient voir ce nouveau collège implanté dans leur commune. Mais pour le département, “Izon est trop excentrée par rapport à la zone à désengorger, et le terrain proposé en 2017 a finalement été réquisitionné pour construire du logement social, car la commune en manquait”. La commune de Montussan proposait un terrain qui réunit les critères d’espace, d’accessibilité et d'environnement. Avec ce nouvel établissement, c'est toute la carte scolaire qui sera redessinée, et rendue publique un an avant l'ouverture, prévue pour 2025.

Le collège construit sur un site classé zone naturelle

Pourtant l’aspect environnemental fait débat. Le futur collège serait construit sur un terrain agricole de 2,5 hectares, route d’Angeline. Le site est pour l’instant classé comme naturel, à vocation viticole. C'est pour cette raison notamment qu'une enquête publique a recueilli l'avis des habitants, jusqu'au 2 février 2023. “

C’est un gâchis d’espace naturel” abonde Marianne Guenon, de l’association Trait d’Union du Montussan. “Le terrain en pente va vers le ruisseau du Courneau, il y a des prairies et des haies où passent les animaux. On a aussi peur que ce soit le début d’une urbanisation plus vaste dans le secteur.” Le Département défend un projet sur une zone sans espèces protégées, qui ne déborde pas sur la zone humide proche, “l’aspect environnemental n’est pas un sujet dans ce projet.” Ce sont des critiques environnementales qui ont pesé lors de l’enquête publique pour un projet similaire à Fargues-Saint-Hilaire. Si l’enquête publique est favorable à la construction, les travaux débuteraient l'année prochaine, pour une ouverture prévue pour la rentrée 2025.