Reims, France

En conférence de presse ce jeudi matin, l'opposition de gauche au conseil municipal de Reims a estimé que c'est en toute illégalité que la ville entend mettre à disposition de l' association Espérance banlieues Reims des classes inoccupées du groupe scolaire Barthou. Les élus de la gauche solidaire et écologiste ont consulté la convention liant la ville à l'association. Ils estiment qu'elle contient de nombreuses irrégularités.

Si le maire de Reims, Arnaud Robinet, précisait le 14 février dernier au micro France Bleu qu'il s'agissait "d'un bail commercial pour des locaux désaffectés" , l'intitulé du contrat dit qu'il s'agit d'une convention d'occupation précaire du domaine public scolaire. Le document a été donné à la presse.

Une convention d'occupation précaire du domaine public scolaire

Ce n'est pas la même chose prévient Eric Quénard au nom de l'opposition rémoise de gauche. Juridiquement, la ville ne peut pas décider de louer même à titre précaire une partie du groupe scolaire entièrement affecté au service public de l' Education Nationale.

Espérance Banlieues prévoit de s'installer au sein de groupe scolaire Barthou. Dans un seul et unique ensemble immobilier qui ne possède d'ailleurs qu'un seul portail d'entrée, au 9 de la rue Louis Barthou. Accès commun, chauffage commun et même terrain de sport commun, puisque la convention signée le 30 janvier dernier entre la ville et l' association précise que l'utilisation du terrain devra être organisée selon un planning établi à l'avance.

"Depuis quand une école de la République doit s'entendre avec une école hors contrat" pour l'utilisation de son terrain de sport pendant les heures de cours, s'interroge Nicolas Marandon pour la gauche rémoise.

Conférence de presse de la gauche solidaire et écologiste de Reims © Radio France - Sylvie Bassal

Des locaux inoccupés et pas désaffectés

Eric Quénard, conseiller municipal ajoute que le maire a confondu locaux inoccupés et locaux désaffectés. Ce n'est pas pareil puisqu'une désaffectation de locaux non utilisés pour les besoins du service public doit répondre à des conditions très précises.

C'est pourquoi un courrier a été envoyé à la rectrice de l'académie de Reims pour attirer son attention. Un autre courrier a été envoyé au préfet de la Marne pour qu'il dénonce cette convention ou bien la défère devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. "S'il ne le fait pas, nous le ferons" prévient Eric Quénard.

Un autre point a mis les élus de la gauche rémoise en colère : la précision du maire de Reims que "pas un centime d'euro ne serait versé à l' association Espérance banlieues" par la ville. Et Nicolas Marandon de faire les comptes en parcourant la convention. Elle précise bien que le loyer sera dû à compter de l'ouverture de l'école le 1er septembre 2018, alors que le contrat doit entrer en vigueur au plus tard le 12 mars 2018. Soit six mois de loyer gratuit, sans compter les 41.000 euros dépensés par la ville pour la pose d'un grillage dont le groupe scolaire Barthou n'a jamais eu besoin auparavant pour fonctionner.

Décidément ce projet d'école Espérance banlieues passe mal. Plusieurs syndicats enseignants comme SE-UNSA ont lancé une pétition pour le retrait du projet Espérance Banlieues à Reims. Ils dénoncent une atteinte à la laïcité et les liens de l' association avec les mouvements catholiques intégristes .

Sollicitée ce jeudi matin, la ville de Reims n'a pas encore réagi.