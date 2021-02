Les syndicats enseignants sont vent debout contre les fermetures de classes envisagées pour la carte scolaire 2021 en Vaucluse. Le projet prévoit 42 fermetures et 51 ouvertures. Le SNUDI-FO demande au directeur académique de revenir sur ces projections et de prendre en compte la crise sanitaire.

Le projet de carte scolaire 2021 en Vaucluse avec 42 fermetures et 51 ouvertures fait grincer des dents

Le syndicat SNUDI-FO demande au directeur académique de Vaucluse de revenir sur son projet de carte scolaire et ses 42 fermetures de classes envisagées

Mardi prochain, le comité technique spécial départemental étudiera la carte scolaire pour le Vaucluse. La direction académique va présenter un projet comprenant 42 fermetures de classes et 51 ouvertures. Le premier syndicat de l’enseignement en Vaucluse, le SNUDI-FO est vent debout.

"Cela fait des années que nous n’avions pas eu autant de projets de fermetures de classe” - Tanguy Langlet SNUDI-FO

"Cela fait des années que nous n’avions pas eu autant de projets de fermetures de classe”, dénonce le SNUDI-FO. Oui, il y a une baisse démographique dans certains secteurs, mais pour le syndicat, ça ne peut pas justifier 42 fermetures sur le département. A Force ouvrière, on ne comprend pas qu’il y en ait autant d’envisagées, alors que le département va être doté de 55 postes pour la rentrée prochaine.

Le SNUDI-FO demande donc au directeur académique de revenir sur un maximum de fermetures et de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire qui n’a pas facilité le travail des enseignants et compliqué les conditions d’apprentissage.

Des inquiétudes à Apt et à Sault

Le SNUDI-Fo s’inquiète plus particulièrement de la situation de certaines écoles comme à Apt où trois fermetures, une en maternelle et deux en élémentaire, sont envisagées. Elles ne sont plus en zone d’éducation prioritaire, mais le syndicat estime que les conditions d’apprentissage y sont toujours difficiles. Fermer des classes dans ces écoles "n’est pas acceptable" pour Force ouvrière.

Même inquiétude à Sault qui voit la création d’une classe ULIS pour les enfants en situation de handicap. Le syndicat dénonce la fermeture dans le même temps d’une classe en élémentaire.

10 postes de remplaçants en plus, une bonne chose pour le SNUDI-FO

Dans les priorités du ministère de l’Education, les grandes sections sont dédoublées en zone d’éducation prioritaire, et dans toutes les GS, CP et CE1, les classes sont limitées à 24 élèves. Force ouvrière espère que ce plafonnement pourra être appliqué beaucoup plus largement.

Au total dans le Vaucluse, 51 ouvertures sont prévues ainsi que 10 postes de remplaçants en plus. Une bonne chose pour le SNUDI-FO pour qui la problématique des remplaçants est particulièrement épineuse depuis le début de la crise sanitaire.

Les ouvertures et les fermetures pour la carte scolaire de la rentrée prochaine seront discutées mardi 9 février en comité technique spécial départemental. Le directeur académique communiquera à l’issue sur la carte scolaire. Le SNUDI-FO appelle les parents d'élèves à se mobiliser et les enseignants à faire grève ce jour-là pour dénoncer les fermetures envisagées.