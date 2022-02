Le protocole sanitaire à l'école allégé à partir de ce lundi

Bonne nouvelle pour les élèves des académies de la zone B : ils font leur rentrée ce lundi matin avec un protocole sanitaire allégé. Les enfants vont pouvoir faire tomber le masque à la récréation ou en cours de sports, les brassages d'élèves de même niveau scolaire sont à nouveau autorisés, notamment à la cantine.

Plus d'attestations sur l'honneur

Plus besoin non plus pour les parents de faire des déclarations sur l'honneur après un auto-test négatif de leur enfant. Et dans une semaine, lundi 28 février, un seul auto-test sera nécessaire, au lieu de trois actuellement après un cas positif dans la classe.

Les enseignants ont eu du temps pour s'y préparer

Satisfaction aussi des syndicats d'enseignants qui ont été informés de ce nouveau protocole bien en amont, alors que c'était du jour au lendemain après les vacances de Noël. A noter enfin que les sports de contacts ne sont toujours pas autorisés à l'école et que le masque reste obligatoire en classe.

Ce nouveau protocole s'appliquera aussi aux élèves des zones A et C à leur retour des vacances d'hiver.