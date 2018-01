L’utilisation des réseaux sociaux comme Snapchat et Instagram sont de plus en plus problématique dans les collèges et les lycées. Le proviseur du lycée public Antonin Artaud à Marseille dans le 13e arrondissement, monte au créneau pour tenter de limiter les situations de harcèlements.

Marseille, France

Suite à de nombreux cas de harcèlement et de violence sont signalés, Jean Marc Giner, le proviseur du lycée public Antonin Artaud à Marseille a envoyé une lettre très sévère à l’ensemble des parents d’élèves. Il y rappelle les règles strictes d’usage de ces réseaux mais aussi les peines encourues en cas d’infractions, jusqu’à 75 000 euros d’amende et 5 ans d’emprisonnement. Le courrier vise directement les applications comme Facebook, Instagram, Twitter et surtout Snapchat ou les messages photo ou vidéo ont une durée de vie de 24 heures.

Des propagations de rumeurs, des intimidations, de l’usurpation d’identité

Sur Snapchat, plateforme préférée des adolescents, 350 millions de messages sont échangés chaque jour dans le monde. Son accès est normalement interdit au moins de 13 ans. Cependant il n’existe aucun contrôle. Jean Marc Giner rappelle également tout ce que l’on trouve sur ces réseaux : des propagations de rumeurs, des intimidations, de l’usurpation d’identité, des publications de photos et vidéo volées. Des phénomènes de cyber-harcèlement avec des conséquences très graves pour les adolescents victimes. Le proviseur insiste sur sa détermination à traduire devant un conseil de discipline les auteurs identifiés de mauvais comportements.

Parmi les victimes Mélia, 16 ans. Cette élève de 1ère a vécu une situation difficile avec des mots très durs. Elle a même été obligé de quitter le lycée pendant plusieurs jours : « J’ai fait un clip car je fais de la musique et tout le monde s’est moqué de moi. On me disait que ce que je faisais c’était nul. Je ne les écoute pas car je sais que c’est pour me détruire. De revoir ça, c’est vraiment de la méchanceté gratuite. », explique Mélia.

Quand un élève est harcelé les conséquences sont très importantes sur les résultats scolaires et l’estime de soi. Jean Marc Giner, le proviseur du lycée Artaud

Le proviseur en appelle aux parents et rappelle les peines encourues. 12000 euros pour une injure, utilisation d’une image volée jusqu’ ‘a 1 an de prison et 45 000 euros d’amende, diffusion à caractère pornographique 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende. Le débat sur la suppression du portable dans les établissements scolaires est de nouveau à l’ordre du jour et les avis sont très partagés.