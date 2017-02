Le quartier de la Bastide, une source d'inspiration pour des élèves du collège Pierre de Ronsard à Limoges

Des élèves de troisième du collège Ronsard, à Limoges planchent depuis le début de l'année scolaire sur la rédaction de nouvelles et pour ça ils doivent s'inspirer de leur quartier, la Bastide. Des ateliers d'écriture ont été mis en place et un recueil de nouvelles sera publié

"On a des forces de proposition débordantes d'imagination, ils écrivent des choses étonnantes d'une noirceur inouïe" raconte Cécile Maugis, leur professeur de français qui a mis en place ces ateliers d'écriture pour la troisième année sauf que cette fois-ci les élèves ont pour mission de s'approprier le quartier de la Bastide pour créer des histoires. Un projet pluridisciplinaire qui s'inscrit dans le cadre de la réforme des collèges puisque des professeurs d'arts plastiques et de technologie y participent, le but étant non seulement d'écrire mais d'aboutir à un recueil de nouvelles illustrées.

L' atmosphère du roman noir, un fil conducteur pour ces écrivains en herbe

C'est l'histoire d'une ville, Limoges, envahie par les eaux sauf dans un quartier, la Bastide, un quartier qui du coup se retrouve convoité par les riches. Voilà le récit qui se retrouvera dans l'une des nouvelles au terme du projet, mais il y en a d'autres comme ce mariage entre une algérienne et un guinéen, tous les habitants de la Bastide sont invités à la noce mais ça va tourner au drame . il y a aussi Théo et Louis qui ont décidé que leur quartier allait être emmuré par un maire d'extrême droite et surveillé par des miradors. Ou encore cet homme qui devient paranoïaque à cause de la présence des caméras de vidéo surveillance" C'est en racontant l'histoire de mon quartier que je me rend compte qu'il y a un vrai mélange culturel, je n'y faisais plus attention" confie un élève.

Un auteur de polar pour les aider à mettre en forme leurs histoires

Il n'y aura pas de note sur leur carnet scolaire mais c'est un vrai travail, très ambitieux que ces collégiens sont en train de réaliser. "Le plus dur ce n'est pas de trouver des idées mais de les rédiger" confientunanimementtous ces jeunes mais ils ne sont pas seuls car le collège a fait appel à Antonin Varenne, un auteur de polar qui vient leur prêter main forte pour mettre en forme leurs histoires et en faire des nouvelles. L'auteur se dit agréablement surpris par leurs idées.

L'auteur de polar Antonin Varenne entouré d'un groupe d'élèves, leur prodigue des conseils © Radio France - Françoise Ravanne

Mais il y a aussi des dialogues qui s'instaurent avec les jeunes. " Ils me prennent pour un plouc car j'habite en Creuse" explique Antonin Varenne, "et quand je leur demande ce qui peut m'arriver si je vais dans leur quartier, ils rigolent et me disent rien du tout, je leur réponds que s'ils viennent chez moi ils peuvent être confrontés à un accident de chasse le dimanche" . Tout se passe dans la bonne humeur et c'est aussi ce qui fait la force de ce projet explique pour sa part leur prof de français Cécile Maugis.

La meilleure des nouvelles sera adaptée sous forme de court-métrage, lequel sera projeté en juin prochain à Aubusson lors du Festival de polar " les nuits noires".