La ville d'Avignon sélectionnée pour le label "cités éducatives"

Vaucluse, France

Avignon fait partie des 80 communes qui sont été sélectionnées pour bénéficier d'un nouveau dispositif de lutter contre les inégalités sociales. Le Ministre de la ville et le ministre de l'Education nationale ont présenté ce jeudi le nouveau label "cités éducatives". 100 millions d'euros vont être mis sur la table pendant deux ans jusqu'en 2022 pour lutter contre les difficultés scolaires et les inégalités dans les quartiers défavorisés.

Avignon est la seule ville de la Région à figurer dans la liste des communes qui pourront en bénéficier. La municipalité devra présenter d'ici la fin juin des projets pour plusieurs quartiers identifiés comme prioritaires : Monclar, Champfleury, la Rocade, la Barbiere, la Croix des oiseaux et les quartiers nord-est. La labellisation sera officialisée en juillet et les premières actions seront mises en place dès la rentrée de septembre. La ville doit proposer des projets qui permettent de lutter contre les difficultés scolaires et les inégalités de territoire en associant plus étroitement les parents à l'école et en finançant aussi la continuité éducative avec les associations sportives et culturelles. Il est aussi question de créer de nouvelles places en crèche, de veiller à la qualité des locaux scolaires, de mieux organiser les stages de 3° et de promouvoir le service civique.

Ce label veut accompagnera au mieux chaque parcours éducatif individuel depuis la petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle.