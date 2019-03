Le rapprochement écoles-collèges ne sera pas "imposé" selon le ministre de l'Éducation nationale

Invité ce jeudi sur France Inter, Jean-Michel Blanquer s'est voulu rassurant sur le rapprochement écoles-collèges, prévu dans le projet de loi "École de la confiance" et très critiqué par les syndicats. Cette mesure ne sera pas "imposée", explique le ministre de l'Éducation nationale.

France

Alors que les syndicats enseignants appellent à une nouvelle journée d'action ce samedi, notamment contre le projet de loi "École de la confiance", le ministre de l'Éducation nationale s'est voulu rassurant sur France Inter ce jeudi matin. Le rapprochement écoles-collèges, prévu dans la loi, ne sera pas "imposé", explique Jean-Michel Blanquer.

"C'est une possibilité, c'est juste un outil dans une boîte à outils, ça restera sûrement très minoritaire", précise-t-il. "Cette formule sera faite là où il y a un consensus local, là où les professeurs, la communauté éducative et les élus locaux auront envie de ça."

Le ministre se dit "prêt" à amender le texte

Le ministre de l'Éducation nationale s'est dit "prêt" à amender le projet de loi au Sénat début mai pour y ajouter "des éléments qui rassureront", comme l'obligation d'avoir l'accord de la "communauté éducative".

Adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, le texte prévoit la possibilité de regrouper les classes d'un collège et d'une, ou plusieurs, écoles au sein "d'établissements publics des savoirs fondamentaux." L'objectif de cette mesure est de créer des établissements d'une taille suffisante en milieu rural "pour sauver une école ou un collège" se défend le ministre.

Les syndicats enseignants contestent

Cette mesure est très critiquée par les syndicats, qui l'ont fait savoir lors de la journée de grève mardi dernier, suivie par un quart des enseignants du premier degré. "Le but n'est évidemment pas d'affaiblir l'école primaire d'une quelconque manière. Je n'arrête pas de dire que ma priorité c'est l'école primaire", affirme Jean-Michel Blanquer.

Pour certains détracteurs, la réforme vise à supprimer les directeurs d'école. Le ministre se défend et précise que son but est de les "renforcer" avant d'ajouter : "Si un directeur d'école, si une équipe plus le directeur, n'ont pas envie d'une chose comme ça ils ne le feront pas".