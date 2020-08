Le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand veut "une école la plus normale possible à la rentrée"

Si le retour en classe se fera dans un contexte singulier sur fond de protocole sanitaire, Karim Benmiloud souhaite une rentrée "sereine" et la plus "normale possible". La priorité pédagogique sera déjà de réévaluer tous les élèves pour cette vraie rentrée post-confinement.