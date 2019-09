Le recteur de l'Académie de Nice souhaite la mise en place des petits-déjeuners gratuits dans toute l'académie

Alpes-Maritimes, France

La cloche a sonné ! Les 193.000 élèves azuréens retrouvent le chemin de l'école ce lundi matin ! Une rentrée sous haute tension alors que les profs souhaitent déjà programmer une grève le 24 septembre prochain. Le recteur de l'académie de Nice, Richard Laganier, répond que des négociations sont encore en cours.

"Cela concerne aussi la réforme des retraites qui est en cours, nous attendons tout simplement l'issue de ces négociations" Richard Laganier.

Cette année 13 ouvertures de postes, quatre suppressions de postes et 500 emplois créés pour accompagner les élèves en situation de handicap notamment dans l'académie. Mais aussi des déçus comme les parents d'élèves de l'école maternelle du Moulin-Neuf de Biot qui perdent une classe et se retrouvent à 34 élèves par classe.

"Il n'y a pas de fermeture d'école, mais forcément des nécessités d'ajustements de classes, au regard tout simplement de la fluctuation du nombre d'élèves dans les écoles. Il peut y avoir encore des mouvements, nous regarderons le dossier de cette école, affaire à suivre dans la semaine. Richard Laganier.

Et sur les petits-déjeuners gratuits pour les élèves en milieux défavorisés. Le recteur souhaite la mise en place du dispositif dans toute l'académie le plus vite possible, rappelant qu'il y a des aides pour les mairies. Nice est d'ailleurs en train de mettre en place le dispositif.