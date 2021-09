Le recteur de l'académie Nancy-Metz Jean-Marc Huart "serein" pour cette rentrée scolaire

"Serein et concentré." Le recteur de l'académie Nancy-Metz Jean-Marc Huart aborde cette nouvelle rentrée avec optimisme, malgré les contraintes et les incertitudes qui pèsent toujours sur le monde éducatif lorrain avec la crise de la Covid-19.

Protocole de niveau 2

"On adapte le protocole aux situations sanitaires" détaille le recteur qui constate que "jusqu'à présent cela s'est passé plutôt correctement."

Concernant la vaccination des élèves de plus de 12 ans, Jean-Marc Huart annonce trois centres de vaccination ouverts dés ce vendredi dans des établissements de l'académie et une soixantaine la semaine prochaine. Les établissements ont d'ores et déjà envoyé les autorisations parentales pour les enfants de moins de 16 ans. "J'invite les parents à en profiter" insiste le recteur. Par ailleurs, pour les élèves du premier degré qui n'ont pas accès à la vaccination, "10 à 12.000 tests" salivaires seront proposés dans l'académie à partir de la semaine prochaine.

Une première à France à Schœneck

Parmi les nouveautés de la rentrée, le lycée Condorcet de Schœneck devient le premier "établissements de service" de France. Objectif : améliorer la lutte contre les inégalités et renforcer la présence de la République, notamment via l'accès aux solutions numériques. Le lycée, situé à proximité de trois quartiers prioritaires, permettra de faciliter les démarches administratives et scolaires des familles et de sensibiliser les jeunes au bon usage d’internet.

Ecouter - Jean-Marc Huart, recteur de l'académie Nancy-Metz, invité de France Bleu Lorraine