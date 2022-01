Covid-19 : le rectorat d'Orléans-Tours va recruter de jeunes profs retraités pour faire face à l'absentéisme

Pour faire face à l’absentéisme dans les établissements scolaires, le rectorat de l’académie Orléans-Tours fait appel à des enseignants "jeunes retraités". Selon les derniers chiffres de la rentrée, 6% des enseignants sont actuellement absents dans les écoles de la région et 7% dans le second degré.

La procédure est lancée : le rectorat de l’académie Orléans-Tours va recruter, comme vacataires, des enseignants "jeunes retraités" de l'Education nationale. Il s'agit de pallier l'absentéisme constaté depuis la rentrée : "nous sommes à 6,2% de professeurs absents aujourd'hui dans les écoles de la région Centre-Val de Loire (sur 13.000 enseignants du premier degré) et 7% dans le second degré (sur 15.600 enseignants)" explique Katia Béguin, à l'occasion d'une conférence de presse organisée ce jeudi.

Il nous faut trouver des forces vives

Ces enseignants retraités seront employés comme vacataires détaille la rectrice : "depuis lundi, nous avons fait un inventaire, ce sont des enseignants qui sont en retraite depuis un deux, voire trois ans, maximum", dit Katia Béguin qui espère des premiers retours d'ici la fin de la semaine. "Jusqu'à présent pour faire face à la situation, nous avons utilisé nos réserves de professeurs remplaçants, des réserves qui dans certains départements sont déjà épuisées" ajoute-t-elle.

10% d'élèves absents depuis le 3 janvier

Concernant la situation épidémique des élèves, des relevés quotidiens sont effectués et les chiffres montrent un taux d’absentéisme autour de 10% actuellement dans les établissements scolaires de l'académie Orléans-Tours.

Des commandes passées pour les masques aux enseignants

Pour ce qui est de la fourniture de masques aux enseignants, sujet sensible pour les syndicats, le rectorat a passé commande pour en avoir des nouveaux, mais "nous attendons, il y a de l'embouteillage au niveau des commandes" reconnait Katia Béguin qui précise, ce jeudi matin, qu’il "n’est pas prévu, pour l'instant, par le Ministère de fournir aux enseignants des masques FFP2".

Katia Béguin la rectrice de l'Académie Orléans-Tours dans le studio de France Bleu Orléans © Radio France - Anne Oger

Sur la question de la tenue des épreuves anticipées du baccalauréat, normalement elles pourront se tenir explique la rectrice. "Nous savons que nous avons trois semaines difficiles à passer et cela nous emmène jusqu'aux vacances d'hiver qui, pour notre académie, débuteront le 4 février et la période devrait alors être plus favorable".

Il nous faut rassurer les étudiants

Concernant la tenue des examens à l’Université, pour les étudiants malades et maintenus à l'isolement, il y aura des sessions de substitution. "Elles sont prévues pour qu'ils puissent passer leurs examens, ils ne doivent pas s’inquiéter et ce ne sera pas des sessions de rattrapage », précise Katia Béguin. La rectrice ajoute que les étudiants ne doivent pas être pénalisés quand ils n'arrivent pas à effectuer les tests de dépistage, parce que parfois il faut attendre longtemps devant une pharmacie où qu'il n'y a pas d'autotests disponibles.

"Tout se fonde sur la confiance" dit-elle, "nous savons que nos étudiants ont envie de passer leurs partiels, je sens une angoisse qui monte mais je leur dis rassurez-vous" conclue Katia Béguin. Dans les universités également, les stocks de tests disponibles ont été distribués et de nouvelles commandes ont été passées.