Le rectorat de Toulouse organise l'accueil scolaire des enfants des personnels qui gèrent la crise sanitaire

Sur toute l'académie de Toulouse, 1 200 enfants exclusivement de personnels soignants en début de semaine se sont présentés dans les écoles et les collèges, ce lundi 16 mars, au premier jour de la fermeture des établissements scolaires, avec comme consigne ferme de la part du rectorat, de ne pas dépasser des groupes de 8 à 10 élèves par classe.

A chaque commune, son dispositif

A Toulouse, par exemple, huit écoles restent ouvertes, réparties sur toute la ville pour recevoir à la fois les petits de maternelle et d'élémentaire. 150 enfants ont été pris en charge le premier jour, entre 8h30 et 18h et tous munis d'un panier repas. Idem à Auch, dans le Gers, qui conserve six écoles et centres de loisirs ouverts, en regroupant les enfants selon leur âge mais en leur proposant un repas.

Montauban après avoir choisi de laisser ses 37 écoles disponibles dès 7h30 le matin, avec là aussi le repas assuré, adapte son dispositif à partir de ce mercredi 18 mars. Deux établissements scolaires, là aussi répartis sur le territoire de la ville, l'école verte de l'hippodrome et l'école Marcel Guerret accueillent désormais tous les enfants concernés. Le premier jour, lundi 16 mars : 22 établissements montalbanais ont accueilli au total une soixantaine d'élèves.

Tout ce dispositif va forcément encore monter en puissance puisque on ne parle plus seulement des personnels soignants mais de toutes celles et ceux qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire.