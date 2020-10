Le Rectorat ne placera pas sous tutelle l'Université d'Orléans, malgré le nouvel épisode judiciaire

La gestion de l'Université d'Orléans ne sera pas placée sous tutelle du Rectorat ou du ministère : c'est ce qu'annonce Katia Béguin, la Rectrice de l'Académie Orléans-Tours, au micro de France Bleu Orléans. Et alors qu'a éclaté à la fac, la semaine dernière, une nouvelle affaire de détournement présumé de fonds publics.

Certains élus voulaient un geste fort du Rectorat

Dans cette affaire, Hechmi Toumi, le directeur de l'UFR de sciences, a été mis en examen, notamment pour détournement de fonds publics, usage de faux, abus de confiance, et blanchiment aggravé. Il est soupçonné, entre autres, d'avoir fait entretenir sa voiture personnelle aux frais de l'Université et d'avoir perçu des primes indues pour un montant de plus de 150.000 euros. Ary Bruand, l'actuel président de l'Université d'Orléans, a lui été placé sous le statut de témoin assisté et se dit "totalement serein" sur ce dossier.

Vendredi, lors du conseil d'administration de la fac, et en raison de ce nouvel épisode judiciaire (qui intervient après la condamnation, en juin dernier, du précédent président de la fac Youssoufi Touré, déjà dans une affaire de détournement de fonds publics), certaines voix se sont élevées pour que l'Université soit placée sous tutelle du Rectorat. C'était notamment le souhait de Florent Montillot, le 1er adjoint à la ville d'Orléans, pour qui "cette décision est inévitable, parce qu'il faut taper du poing sur la table."

Katia Béguin estime que la mise sous tutelle n'est pas nécessaire

La Rectrice Katia Béguin a donc tranché : il n'y aura pas de mise sous tutelle de l'Université d'Orléans. Même si elle reconnaît avoir sérieusement envisagé cette hypothèse la semaine dernière : "J'étais en contact avec les vice-présidents de l'Université, et comme il y avait un conseil d'administration vendredi, j'étais prête à me substituer au président s'il avait été empêché, explique-t-elle. Mais cela n'a pas été le cas, il n'est pas interdit de gestion et il n'a pas été mis en examen. Une mise sous tutelle n'est donc pas nécessaire."

Katia Béguin préfère donc privilégier un fonctionnement normal de l'Université : "C'est extrêmement important pour les enseignants, le personnel et les étudiants. C'est d'abord cela ma mission ! Et je considère qu'il n'y avait pas de raison pour que la vie ne reprenne pas son cours, c'est aussi pourquoi les élections internes à la fac ont été maintenues. Mais c'est évidemment une situation que nous surveillons de près, même si dans ce genre d'affaires, j'ai cru comprendre que les enquêtes sont longues."

