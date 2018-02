Châteauroux, France

Des fermetures de classes revues à la baisse. Le rectorat a décidé de faire des efforts pour apaiser la tension avec les syndicats, les élus et les parents d'élèves, qui ont d'ailleurs boycotté la réunion de mardi après-midi.

Les annonces de fermetures de classes ont été révisées : 20 classes seraient fermées à la rentrée prochaine, au lieu des 28 prévues. Le rectorat a décidé de se priver de sa réserve de postes, qui sert normalement à pallier les imprévus dans l'année. L'Education Nationale devrait alors piocher dans les postes de remplaçants.

Le recteur d'académie, Pierre-François Gachet, assume un choix politique de ne pas défavoriser les écoles rurales : "Les regroupements intercommunaux (RPI) les plus petits, de moins de 6 classes, ont été épargnés et il n'y aura aucune fermeture d'école. Nous ne créons aucun triple ou quadruple niveau, et il n'y aura pas de classe à plus de 25 élèves."

Parmi les 20 classes qui fermeront, 4 font parties de RPI dans des zones rurales, à Azay-le-Ferron, Mézières-en-Brenne, Ségry et Vatan. 4 écoles maternelles se voient supprimer une classe, à Issoudun, Châteauroux, Déols et La Châtre, ces deux dernières étant en fermetures différées.

Pour les primaires, les communes concernées par une fermeture de classe sont Neuvy-Pailloux, Le Poinçonnet, Argenton-sur-Creuse, Eguzon-Chantôme, Velles, Le Blanc (fermeture différée) Châteauroux, Levroux, Déols, Sainte-Lizaigne et Ardentes.