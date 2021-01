Covid : le rectorat table sur 50.000 tests dans les établissements scolaires normands en janvier

Face à l'augmentation des cas de covid, le ministère de l'Education veut changer de braquet sur le dépistage en milieu scolaire. Dimanche, Jean-Michel Blanquer a annoncé l'objectif d'un million de tests dans les établissements d'ici la fin janvier. A titre de comparaison, 10.000 tests ont été réalisés depuis fin novembre dans les lycées d'une dizaine d'académies, sur la base du volontariat.

En réalité, ces dépistages "ont déjà commencé en Normandie avant les vacances de noël, explique la rectrice d'académie, Christine Gavini-Chevet. Nous avons installé dans un certain nombre d'établissements, plutôt des lycées, des points de test pour les enseignants et le personnel qui le souhaitent". Des dépistages qui sont réalisés sous la houlette d'une infirmière scolaire. La sécurité civile a aussi apporté son renfort dans certains départements.

D'abord les personnels, puis les élèves

"_Ce que nous souhaitons faire désormais, c'est d'étendre ces points de tests et la population, notamment au premier degré", ajoute la rectrice. Pour les écoles, l'académie de Normandie privilégie des points "mobiles" : des camions qui font des tests. "A terme, le ministre souhaite étendre ces dépistages aux élèves, pour repérer des situations critiques_". Un travail qui est déjà réalisé en Normandie, en lien avec l'Agence régionale de santé : dès lors que trois cas positifs sont détectés dans un établissement, des équipes mobiles sont envoyées sur place, comme ça a été le cas dans le Calvados en décembre.

Cela permet d'avoir les vrais chiffres de l'école à un instant T, et de savoir si on est dans le cas d'un cluster ou s'il s'agit de contaminations qui n'ont pas de lien entre elles. C'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y a des chaînes de contaminations internes - Christine Gavini-Chevet, rectrice de l'académie de Normandie

Sur le million de tests, "on peut compter 5% pour toute la Normandie", soit 50.000 tests d'ici fin janvier, pour le personnel puis les élèves "plutôt où on a des situations problématiques". Dans la Manche, une campagne de tests a eu lieu à Carentan-Les-Marais et Sainte-Mère-Eglise en décembre pour les personnels enseignants et agents du premier et second degré. Une nouvelle campagne a lieu ces jours-ci sur la zone de Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans le sud du département.