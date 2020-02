"On doit corriger des épreuves du bac entachées de fraude", la colère des profs du lycée Vaclav-Havel à Bègles

Bègles, France

"Braderie du Bac", la grande banderole rouge est déployée devant le lycée Vaclav-Havel de Bègles vendredi 7 février. Vers 10 heures du matin, environ cinquante enseignants se rassemblent devant l'entrée pour distribuer aux élèves de faux diplômes du Baccalauréat. Dessus, il est ironiquement inscrit : "30 % de réduction au Bac." Une action pacifique insistent les enseignants présents qui ne veulent pas bloquer l'établissement où de nouvelles épreuves continues doivent se dérouler dans l'après-midi.

Une alarme incendie retentit : les élèves sortent et discutent en pleine épreuve

Plusieurs élèves se joignent à la manifestation et prennent des photos avec les enseignants. Emma est en première, elle aimerait repasser l'épreuve d'histoire-géographie "parce qu'elle est décrédibilisée maintenant." La cause de cette action des enseignants remonte au lundi 20 janvier : une E3C d'histoire-géographie, ou épreuve commune de contrôle continu se déroule au lycée Vaclav-Havel. C'est une nouveauté dans le cadre de la réforme du baccalauréat. Les élèves de Première démarrent l'épreuve lorsque l'alarme incendie retentit : trois départs de feu ont été provoqués par des élèves dans les toilettes de l'établissement. Tout le monde est évacué, y compris les adolescents en pleine épreuve du bac. Ces derniers en profitent alors pour échanger ensemble sur les sujets, se donner des infos ou en chercher sur leurs smartphone. Après vingt minutes, l'épreuve reprend.

Cela fait un certain nombre d'années que j'enseigne et c'est la première fois que je vois un scénario aussi ubuesque" - Evelyne Coutou-Picard, professeur d'anglais au lycée Vaclav-Havel

Immédiatement, les enseignants d'histoire-géographie préviennent leur hiérarchie : "On a refusé de corriger cette épreuve, explique Thierry Le Roy, On a donc demandé de pouvoir utiliser l'un des sujets de secours prévus et que l'on prenne simplement deux heures pour réorganiser l'épreuve." Ce professeur d'histoire-géographie décrit ensuite "un long silence" de la part du Rectorat avant la réponse mercredi 5 février : "Ils valident l'épreuve et nous demandent de la corriger en l'état. On doit donc corriger une épreuve entachée de fraude." Incompréhension dans les rangs de l'équipe éducative. "Vous voyez mes cheveux blancs ? Cela fait un certain nombre d'années que j'enseigne et c'est la première fois que je vois un scénario aussi ubuesque" affirme Evelyne Coutou-Picard, enseignante en anglais, avant d'ajouter : "Autrefois, il y avait beaucoup plus de communication, de consultation, il y avait un temps de mise en oeuvre de la réforme. Là elle nous est imposée, c'est marche où crève. Cette formule ne peut pas fonctionner."

Une cinquantaine d'enseignants ont distribué des faux diplômes devant le lycée Vaclav-Havel à Bègles vendredi 7 février 2020, ils dénoncent une épreuve du bac entachée de fraude. - Document remis par Thierry Le Roy

Un autre professeur, Eric Hello, précise : "Si les E3C ne se sont pas bien déroulées, c'est, à mon sens, un problème structurel. Il n'y a pas eu de volonté dans cet établissement d'interrompre le déroulement des E3C. Mais nous avions prévenu et nous avons constaté que cela ne pouvait pas se passer normalement." Lui-même a surveillé une épreuve d'espagnol quelques jours plus tard. Là aussi, il a constaté des anomalies avec de nombreux élèves arrivés en cours de route.

Évaluation permanente, charge de travail, programme bâclé, manque d'information, des élèves qui consultent les sujets en amont : ces arguments reviennent régulièrement dans la bouche des manifestants, qu'ils soient enseignants ou lycéens. "On espère que le Rectorat reviendra sur sa décision, mais on est pessimiste" conclut l'un d'eux.