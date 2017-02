Un week-end à Londres pour des mamans solos de Lille, grâce à un réseau d'entraide

Une famille sur cinq est monoparentale en France. Il existe désormais un réseau national de mamans et de papas solos. "Parents solos et compagnie" vient de donner un coup de pouce au projet de onze mères dans le quartier de Lille Fives.

Ce week-end des 4 et 5 février, onze mamans du centre social Roger Salengro du quartier de Lille Fives vont le passer entre elles, sans les enfants, à Londres. Un week-end pour souffler, et pour certaines même réaliser un rêve, rendu possible par un réseau d'entraide. Parents solos et compagnie est un réseau national, né avec le soutien du ministère de la famille, qui recense sur internet toutes les initiatives pour que les mamans et les papas qui élèvent seuls leurs enfants, qui se sentent parfois isolés et démunis, puissent se retrouver, s'entraider, souffler.

Parents solos et compagnie propose également des aides financières pour soutenir concrètement des groupes de parents qui mettent des projets en place. Et le premier projet que le réseau a financé, à hauteur de 500 euros, est celui des mamans de Lille Fives.

Découvrir Buckingham Palace

Yamina, 6 ans, rêve de la Reine d'Angleterre, et de voir "Buckingham Palace, et la relève de la garde". Cette découverte se fera dans les meilleures conditions : bus, ferry, hôtel 4 étoiles dans le quartier de Chelsea, et guide touristique. Mais le rêve a un prix : 2000 euros, alors les mamans ont remonté leurs manches. Il y a eu d'abord le chèque de 500 euros de Parents solo et compagnies, puis des ventes de crêpes, de gateaux, les repas, le marché de Noël : tout le monde au centre social Salengro s'y est mis pour boucler le budget.

Ce week-end permettra aussi à ces mamans de se retrouver entre elles, lors de cette petite pause de 48 heures. Nadia Belaidi, animatrice au centre social Roger Salengro, maman solo elle aussi, remarque qu'elles ont rarement le temps de souffler et de penser à elles : "on a le rôle du père, de la mère, on doit gérer tous les problèmes. On est des mamans-sacrifice". Sidonie, mère de trois enfants, confirme : "je pars très très rarement en vacances, je me prive pour que mes enfants puissent partir. Pour voir le sourire de son enfant, une maman est prête à tout. Cette fois, je m'autorise ce week-end-là !". Nadia renchérit en riant : "un week-end de rêve ! On a hâte !".

