Le réseau petite enfance de Rochefort fermé pour trois mois, les assistantes maternelles sont en colère

Deux assistantes maternelles au premier plan, Nathalie et Fanie, et Manon une maman

Le RPE de Rochefort ( réseau petite enfance ) ex RAM ( relais d'assistance maternelle ) va devoir fermer ses portes pour trois mois, de début mars à fin mai, le temps de recruter un nouveau responsable. L'ancienne directrice part à la retraite, et faute de moyens financiers, la mairie confirme qu'il n'y aura pas de "tuilage", sorte de formation entre l'ancienne directrice et la nouvelle personne. Au lieu de çà, la municipalité annonce une fermeture temporaire du RPE.

"Le Relais Petite Enfance de la Ville de Rochefort, situé au sein de la Maison de l’Enfance, rue Charles-Maher, interrompt l’accueil des activités proposées aux Assistantes maternelles du 1er mars au 1er juin.

L’interruption de service, financé par la Ville et la C.A.F., intervient dans la perspective du remplacement de la Responsable du R.P.E. faisant valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars.

Afin d’assurer sa succession, un jury de recrutement se réunira le 15 mars afin de recevoir les candidat(e)s. Ces dernier(e)s ont jusqu’au 20 février pour déposer leur candidature à ce poste qui requiert une spécialisation « Petite Enfance » et dont le ou la titulaire assure également une coordination pédagogique dédiée à la Petite Enfance.

La date de prise de fonctions est fixée au 1er juin au plus tard. Elle pourra être anticipée selon les disponibilités du ou de la candidat-e qui sera recruté-e."

Communiqué de presse de la ville de Rochefort du jeudi 2 février.

Une trentaine d'assistantes maternelles utilisent le RPE à Rochefort

Le RPE, une salle pour des séances d'éveil musical, des spectacles ou des séances zen pour les enfants. La plupart d'entre elles vivent mal cette fermeture à venir, et regrettent au delà, qu'une solution ne puisse être trouvée pour maintenir tout de même ces activités, même en l'absence de direction. Elles ont du coup, même mis en ligne une pétition pour ce maintien.

Hervé Blanché, le maire de Rochefort, n'entend pas s'engager sur cette voie. Pour l'élu, "c'est compliqué, une convention lie le RPE avec la CAF, il faut derrière un projet pédagogique, mené par un directeur ou une directrice. Là on va recruter cette personne, et si c'est possible, elle prendra ses fonctions avant début juin "

Une version optimiste qui n'est pas partagée par Nathalie une des assistantes maternelles qui craint plutôt de ne pas voir le RPE remis en service avant la rentrée de septembre. "on tente d'expliquer, que c'est important pour nous, et pour les enfants. On a cette sensation de ne pas être vraiment écoutées, limite que l'on gène en se plaignant."

Photo d'illustration petite enfance © Radio France - Gérald Paris

Des assistantes maternelles qui ont obtenu tout de même un rendez-vous avec le maire le 15 février prochain. Derrière la fermeture de la salle du RPE, il y a aussi cette crainte, en l'absence de direction de ne pas voir de nouveaux enfants venir à la rentrée. Des assistantes maternelles qui depuis des années appréciaient le travail de l'ancienne directrice, qui aiguillait les parents vers leur réseau pour de nouveaux contrats. Une période de flou qu'elles appréhendent particulièrement.

